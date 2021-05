[FEFF23] Sul grande schermo di Udine (e online) una sessantina di film

Una sessantina di film in arrivo dal Giappone, da Hong Kong, dalla Cina, dalla Corea del Sud, dalle Filippine, dalla Malaysia, da Taiwan e dall’Indonesia. Una sezione dedicata ai documentari. Una sezione dedicata ai classici restaurati. Due focus che saranno svelati presto. Ecco il Far East Film Festival 23, attesissimo a Udine (e online) dal 24 giugno al 2 luglio!

La campagna accrediti per l’edizione “fisica”, ricordiamo, prenderà ufficialmente il via oggi (giovedì 6 maggio), mentre la campagna accrediti per l’edizione “digitale” si aprirà lunedì 7 giugno. E dopo aver annunciato che tra i titoli in concorso ci sarà lo splendido Wheel of Fortune and Fantasy di Hamaguchi Ryusuke, già Orso d’Argento all’ultima Berlinale, il FEFF rivela un altro pezzo forte della line-up, un’anteprima europea che racconta…

Chen Xiaomeng è un attore fallito. Così fallito che, non potendo più nemmeno permettersi di pagare l’affitto, decide di suicidarsi. Ma è troppo fallito anche per questo. Zhou Quan, al contrario, è un uomo di successo. Ricco, bello, elegante. Nel suo campo viene considerato tra i migliori del mondo. Cos’hanno in comune Chen e Zhou? Niente. Proprio niente. A parte il fatto che Chen, approfittando di una situazione favorevole (una caduta e un’amnesia), ruba l’identità di Zhou. E Chen, ovviamente, ancora non sa quale sia il campo in cui eccelle Zhou: gli omicidi!

Comincia qui, con un loser e un killer che si scambiano le vite, l’irresistibile black comedy cinese Endgame di Rao Xiaozhi). Un blockbuster uscito sotto gli auspici del Capodanno cinese (Emperor Motion Pictures), dove ritroviamo il super divo Andy Lau (più in forma che mai) nel ruolo di Zhou e la star Xiao Yang nel ruolo di Chen. Riusciranno i nostri eroi (anzi: i nostri anti-eroi) a uscire tutti interi dalla bizzarra situazione in cui il destino, più scivoloso della saponetta che ha messo Zhou fuori gioco, li ha cacciati?

Secondo remake del giapponese Key Of Life (presentato a Udine nel 2012) dopo il coreano Lucky Key, Endgame centrifuga abilmente sorrisi e suspense, azione e leggerezza, permettendo alla “strana coppia” di fare scintille. Scintille che il pubblico del FEFF 23 potrà godersi sul grande schermo e anche online.

Assieme al FEFF, ovviamente, ritroveremo il FEFF Campus, la scuola di giornalismo per giovani talenti, Ties That Bind, il workshop di coproduzione Asia-Europa, e Focus Asia, cioè l’area Industry del festival, con la sezione Far East in progress (la prima e unica piattaforma europea dedicata ai film asiatici in post-produzione), il project market e un ricco programma di webinar.