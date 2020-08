Fellini e Cappello: cinema e poesia nel week end di Carniarmonie

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Federico Fellini e Pierluigi Cappello insieme per Carniarmonie. Tra cinema e poesia, nei connubi della musica, il grande regista e il grande poeta saranno le guide dei due appuntamenti che il festival delle Alpi carniche riserva questo fine settimana.

Sabato 22 agosto alle ore 20.45 nel centro di aggregazione “Romano Treu” di Moggio Udinese, omaggio a Fellini nei cento anni dalla nascita. “Felliniana”, con Giuseppe Nova al flauto e l’ensemble Archimedi, con Andrea Bertino al violino, Luca Panicciari al violoncello e Giorgio Boffa al contrabbasso, per riascoltare i commenti sonori di immortali pellicole del regista riminese, mentre le più belle sequenze dei suoi film scorreranno sullo schermo. Le composizioni, riarrangiate per questa formazione, sono tratte dal repertorio di Nino Rota. Musica e cinema, partiture e pellicole.

Domenica 23 agosto, dopo l’appuntamento delle ore 11 in collaborazione con il festival Risonanze nella località di Cappella Zita in Valbruna, con il duo composto da Carlo Torlontano al corno delle alpi e Massimiliano Pitocco al bajan (in caso di maltempo nella Chiesa della Visitazione di Maria e Sant’Antonio), alle ore 20.45 nei giardini del Museo Carnico di Tolmezzo (in caso di maltempo al Teatro Candoni), la cantante Elsa Martin ed il pianista Stefano Battaglia presenteranno il loro ultimo lavoro discografico: “Al centro delle cose” (Artesuono, 2020), un omaggio al poeta Pierluigi Cappello di cui hanno musicato dieci liriche dalla sua produzione in lingua italiana e friulana. Un disco raffinato e originale, nell’esplorazione di nuovi linguaggi tra musica e poesia nel nome di Cappello.

Le prenotazioni, necessarie a tutti i concerti, si effettuano attraverso il sito www.carniarmonie.it entro le 13.00 del giorno del concerto (nel caso di domeniche o festivi, entro le 13.00 del giorno precedente).