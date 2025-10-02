“Fernando Botero – Aperitivo con l’Arte. Domenica a San Canzian d’Isonzo – Go

Ritorna domenica 5 ottobre alla Villa Marchese dé Fabris di Begliano (San Canzian d’Isonzo) il ciclo di eventi “Vie di FugaàAperitivo con l’Arte” a cura dell’Associazione Culturale Adelinquere con uno spettacolo dedicato alla storia del pittore e scultore colombiano Fernando Botero.

Fernando Botero con il suo lavoro ha influenzato profondamente il mondo dell’arte e il suo stile lo rende immediatamente riconoscibile da tutti.

Le sue figure non sono obese, ma dense di significato: esplorano temi universali come il potere, la sofferenza e la fragilità umana.

Le sue opere rivelano una sottile ironia, inducono al sorriso, conquistano lo sguardo

Botero ha sempre affermato che l’arte deve sempre assicurare all’uomo momenti di felicità: deve offrire una sorta di rifugio dall’ esistenza ordinaria.

Una leggenda dell’arte e della cultura latinoamericana o solo un fenomeno commerciale: un autore referenziale come l’ha definito una parte della critica? Che artista è stato Botero?

Questi e altri temi saranno trattati nel nuovo spettacolo dell’Aperitivo con l’Arte.

Un viaggio tra parole e musica immersi nell’arte di Botero, con incontri eccezionali come quello con lo scrittore e poeta Gabriel García Márquez e quello meno epico con il narcotrafficante Pablo Escobar.

Programma della serata:

Ore 17.30 Nel porticato del ‘800, esibizione di danza con Anna Somma (Arteffetto) sulle note di Ezio Bosso.

Ore 18.00 Spettacolo: “Fernando Botero” con: Cristina Bonadei, Giacomo Segulia, Massimo Tommasini accompagnati dalla colonna sonora eseguita dal vivo da Riccardo Morpurgo al pianoforte. Regia di Massimo Tommasini.

Proposti in una nuova forma itinerante, il progetto “Vie di Fuga àAperitivo con l’Arte” a cura dell’Associazione Culturale Adelinquere prevede la realizzazione di 14 spettacoli in 10 location del FVG. UN percorso narrativo, letterario e performativo che conduce lo spettatore attraverso i decenni della grande Arte contemporanea.

Il progetto partito da Trieste in gennaio di quest’anno si concluderà il 14 dicembre con uno spettacolo dedicato a Ennio Morricone. Tra gli artisti trattati: Ennio Morricone, Vincent Van Gogh, Woody Allen, Wim Wenders, Hayao Miyazaki, Salvador Dalì, Letizia Battaglia e, ovviamente, Fernando Botero.

L’“Aperitivo con l’Arte” è un format di divulgazione culturale alternativo e originale: arte, cultura e convivialità si combinano in un unico evento, accattivante per un pubblico variegato. Un percorso narrativo, letterario e performativo che conduce lo spettatore attraverso i decenni della grande arte contemporanea.

L’atmosfera è intima e informale, supportata dalla musica eseguita dal vivo e progettata come una vera colonna sonora.

Ingresso allo spettacolo: 20 euro (ridotto 16 euro per i soci dell’Ass. culturale Adelinquere) compreso l’aperitivo finale con i vini del Collio.

Ingresso gratuito per i minori accompagnati.

Informazioni e prenotazioni: www.aperitivoconlarte.it.