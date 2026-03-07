Festa della matematica all’Ateneo di Udine il 9 marzo

Promuovere la conoscenza della matematica con un approccio semplice, divertente, creativo e coinvolgente. È l’obiettivo della Festa del Pi-greco dell’Università di Udine che si terrà lunedì 9 marzo, dalle 9, negli spazi della Biblioteca scientifica (via Fausto Schiavi 44, Udine).

Protagonisti della giornata, coordinata da Giovanna D’Agostino, saranno 150 studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado, ma anche tutti gli appassionati alla matematica. La mattinata sarà dedicata a sei laboratori interattivi, progettati e condotti da studenti delle scuole superiori di secondo grado. I partecipanti saranno studenti delle scuole medie che potranno scegliere tra il laboratorio “Matemachimica, ovvero il pH e i logaritmi” dell’Istituto “Fermo Solari” di Tolmezzo e cinque proposti da scuole udinesi: “Introduzione alla teoria dei giochi” dell’International School, “Calcolatrice finanziaria” dell’Istituto “Cecilia Deganutti”, “Esplorare l’incertezza: laboratorio di probabilità e combinatoria” dell’Istituto “Arturo Malignani”; “Problemi di conteggio” del Liceo Niccolò Copernico e “Giochi (ma)tematici: i numeri con le escape room” del Liceo “Giuseppe Marinelli”.

Nel pomeriggio, alle 14, partirà una caccia al tesoro matematica intitolata la “Soluzione perduta”. I partecipanti, divisi in squadre, per proseguire nel percorso dovranno risolvere enigmi e problemi matematici. La squadra vincitrice sarà premiata con un buono acquisti presso una libreria.

L’evento è organizzato dai corsi di laurea in Matematica e dal Progetto Lauree Scientifiche-matematica del Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche dell’Ateneo con l’associazione Mathesis di Udine. Inoltre, si inserisce nelle celebrazioni della Giornata del Pi-greco, che ogni 14 marzo, in tutto il mondo, promuove l’approccio coinvolgente e piacevole alla conoscenza della matematica.