Festa della Musica 2025 dal 20 al 22 giugno a Palmanova. Con 30 concerti gratuiti

Da venerdì 20 a domenica 22 giugno, torna a Palmanova l’edizione 2025 della Festa della Musica , arrivata alla sua decima edizione nella città stellata. Un’iniziativa internazionale nata per celebrare il valore del gesto musicale nella sua massima libertà di espressione e rivolta ad ogni genere di artista – amatoriale o professionista – desideroso di avere uno spazio tutto per sé per potersi esibire. Una rassegna organizzata dal Comune di Palmanova assieme all’Accademia Musicale Città di Palmanova che, per quest’anno, vede in calendario alcuni eventi speciali come “Palchi nei Parchi” e la “Notte Romantica” de I Borghi più Belli d’Italia.

Oltre 30 tra cantanti, musicisti e gruppi popoleranno i 16 luoghi in cui si svolgeranno i concerti – completamente gratuiti – offrendo un’ampia composizione di generi tra musica classica, corale, bandistica, cantautorato, rock’n’roll, jazz, pop, new-wave, underground, soul e blues. L’occasione ideale per assaporare un aperitivo o una cena tra le note. Voce, melodie e strumenti musicali presenteranno la propria musica in vari spazi attorno a Piazza Grande, nei tratti pedonali dei Borghi, su Bastione Donato ea Jalmicco.

Il Sindaco Giuseppe Tellini : “Siamo orgogliosi di ospitare a Palmanova un evento che richiama in città sempre un grande pubblico. Così come avvenuto negli anni precedenti, mi aspetto entusiasmo e voglia di socialità al ritmo dei più svariati generi musicali”.

L’Assessore alla Cultura e alle Attività Produttive Silvia Savi ha aggiunto: “Godere della musica dal vivo è un’esperienza che vivacizza la permanenza in città. Un’occasione per tanti giovani musicisti di farsi conoscere, una proposta culturale diffusa, ma anche un’occasione di richiamo commerciale e di intrattenimento a beneficio di bar e ristoranti della città, che potranno accogliere il pubblico ai propri tavoli presentando al meglio la propria offerta enogastronomica”.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “I mestieri della musica”, omaggio a professioni e opportunità lavorative che ruotano attorno al mondo musicale.

Tra gli eventi più suggestivi, il concerto all’alba sabato 21 giugno alle ore 5 , sul Bastione Garzoni, i Green Waves daranno il benvenuto all’estate e, con ritmo coinvolgente e melodie vivaci, accompagneranno il sorgere del sole.

Doppio appuntamento per la kermesse “Notte Romantica” organizzata dall’Associazione Borghi più Belli del Friuli Venezia Giulia , in collaborazione con ESTENSIONI, venerdì 20 giugno con New Ethno Jazz Quartet alle ore 21 e sabato 21 giugno con Jasmine Trio alle ore 18, entrambi sotto la Loggia della Gran Guardia in Piazza Grande.

Domenica 22 giugno, alle ore 17 , sarà offerta al pubblico una passeggiata attraverso il Parco Storico dei Bastioni di Palmanova, completamente gratuita, con partenza dalla Loggia della Gran Guardia in Piazza Grande. Una occasione unica per conoscere il valore storico, paesaggistico, artistico e culturale della città divenuta Patrimonio Mondiale UNESCO nel 2017. Al termine della visita guidata, alle 18:30, sarà possibile partecipare al concerto di musica etno-balcanica di Radio Zastava della rassegna Palchi nei Parchi .

La Festa della Musica 2025 di Palmanova manifestazione si concluderà domenica 22 giugno, alle ore 20:45, con la performance di cori Solstizio Palmarino, giunto alla terza edizione , che avrà luogo nel Duomo Doganale in Piazza Grande.

Il programma completo della Festa della Musica 2025 a Palmanova.

Venerdì 20 giugno 2025

ore 19:00, Piazza Grande (Bar Torinese)

ROSARUBRA (cantautori, pop italiano)

ore 20:00, Borgo Udine (Bar Demar)

CREUZA DE MÁ (cantautore)

ore 20:00, Piazza Grande (Crema&Cioccolato)

FANTASIO MUSIC (pop italiano)

ore 20:30, Borgo Cividale (Nonna Pallina – Chez Papì)

VIPS (glam rock, contemporaneo, pop italiano)

ore 21:00, Loggia di Piazza Grande

NUOVO ETHNO JAZZ QUARTET (jazz, folk, etnica)

Notte Romantica – I Borghi più Belli d’Italia

Sabato 21 giugno 2025

ore 5:00, Bastione Garzoni

ONDE VERDI (etnica, folk)

ore 11:00, Salone d’Onore – Municipio

PALMACORO – CORO VOCI BIANCHE (coro)

ore 15:30, Hotel ai Dogi – Piazza Grande

DUO OBOE E CHITARRA (musica classica)

ore 17:00, Piazza Grande (Bar Bonsai)

ENSEMBLE VOLARE TRA LE NOTE (colonne sonore)

ore 18:00, Loggia di Piazza Grande

JASMINE TRIO (jazz contemporaneo)

Notte Romantica – I Borghi più Belli d’Italia

ore 18:00, Borgo Udine (Bar Demar)

UNDERTAKER’S (pop)

ore 18:00, Borgo Cividale (Nonna Pallina – Chez Papì)

ICLAP (pop italiano)

ore 19:00, Piazza Grande (Bar Torinese)

SARA SIMONDI 4TET (funky, jazz, pop, soul)

ore 19:00, Borgo Aquileia (Bar Municipio)

MENTI INSOSPESE (blues)

ore 19:30, Hotel ai Dogi – Piazza Grande

REBI RIVALE + PAOLA SELVA (canzoni d’autore)

ore 20:00, Jalmicco (Giardino sede Banda – Piazza Unione)

BANDA CITTADINA (banda musicale)

ore 20:30, Borgo Aquileia (Birra e Basta – Sorarù)

MOTH’S TALES (underground)

ore 20:30, Borgo Udine (Bar Demar)

STRUMMERS (grunge)

ore 20:30, Piazza Grande (Bar Bianco)

WAY OUT (hard rock)

ore 21:30, Borgo Aquileia (Birra e Basta – Sorarù)

LDV (musica varia)

ore 21:30, via Vallaresso

BORNAJEANS LIVE (musica varia)

Domenica 22 giugno 2025

ore 11:30, Borgo Udine (Bar Demar)

ANDREA BITAI (musiche dal mondo)

ore 16:00, Borgo Cividale (Nonna Pallina – Chez Papì)

XDAYS (blues, country, funky, glam rock)

ore 18:00, Loggia di Piazza Grande

QUARTETTO AIRES (classica)

ore 18:30, Baluardo Donato

RADIO ZASTAVA (musica etno-balcanica)

Palchi nei Parchi

ore 19:30, Borgo Aquileia (Bar Municipio)

DUO ACOUSTIC SONGBOOK (cantautori, pop, rock)

ore 20:00, Borgo Cividale (Nonna Pallina – Chez Papì)

ARSOUND ROCK BAND (rock’n’roll)

ore 20:30, Borgo Aquileia (Birra e Basta – Sorarù)

SCONOSCIUTO (new wave, noise, pop, punk, rock)

ore 20:30, Loggia di Piazza Grande

DUO GIANGILÙ (musica varia)

ore 20:45, Duomo Dogale di Piazza Grande

SOLSTIZIO PALMARINO (rassegna corale)