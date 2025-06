Festa della musica: 4 concerti del coro dell’Ateneo Udine

In occasione della 31esima edizione della Festa della musica, il coro “Gilberto Pressacco” dell’Università di Udine si esibirà in quattro concerti – il 19, 20, 21, 22 giugno –, nel primo anche con l’orchestra dell’Ateneo. I concerti spazieranno dalla tradizione popolare friulana alla bellezza sonora delle Alpi. La Festa della musica si tiene in tutta Italia in occasione del solstizio d’estate.

Giovedì 19 giugno, alle 20.45, nell’aula magna Kolbe dell’Ateneo (piazzale Kolbe 4, a Udine), “Maratona degli ensamble Uniud” con il coro e l’orchestra dell’Università.

Venerdì 20 giugno, sempre alle 20.45 nell’aula magna Kolbe, concerto intitolato “Il canto della gente: la musica popolare”. Si esibiranno il coro dell’Ateneo e il coro “La tela” di Udine.

Sabato 21 giugno, alle 18, in Corte Morpurgo a Udine (via Savorgnana 10), appuntamento con “L’Accademia del suono dell’arco alpino: da Trento a Udine”. Con il coro “Pressacco” dell’Ateneo friulano e il coro e l’orchestra dell’Università di Trento. Per assistere è necessario prenotarsi al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLi1F46nopBugP3cEeZLni_4Dwzpr-KEUA_0wj1W4auu9Byg/viewform

Domenica 22 giugno, alle 18, nell’aula magna Kolbe, concerto “Due cori per il Friuli” con il coro dell’Università e il coro “Villachorus” di Villa Santina.