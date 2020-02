Festa delle Donne del Vino, una tavola rotonda a Buttrio con tema portante l’ambiente

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il 5 Marzo 2020 alle 18 l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino delegazione del Friuli Venezia Giulia organizza a Buttrio, a Villa di Toppo Florio, la tavola rotonda “I cambiamenti climatici e le ripercussioni in vigna e cantina”, in collaborazione con l’Assessorato all’agricoltura del Comune di Buttrio.

L’incontro, aperto a tutti gli interessanti, sarà animato da esperti del settore, enologi e ricercatori che si confronteranno sul delicato tema che riguarda il presente ed il futuro della viticoltura sul nostro territorio. Per l’occasione sarà ospite il relatore della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige che illustrerà alcuni passaggi fondamentali della ricerca “Visione 2019/2028” sugli aspetti dei cambiamenti climatici e le conseguenze per gli ecosistemi naturali. Gli aumenti della temperatura registrati in tutto l’emisfero settentrionale influiscono sull’agricoltura e sulle attività umane connesse ad essa. Gli effetti dei cambiamenti climatici a livello di ecosistema e di economia locale necessitano di risposte urgenti da parte di tutti gli attori coinvolti.

Le Donne del Vino hanno fatto proprio il tema dell’ambiente e della sostenibilità ambientali nella pratica già da molti anni e il 2020 sarà l’anno consacrato a questo argomento in tutte le loro manifestazioni: Donne, Vino e Ambiente è infatti il leitmotiv scelto non solo per la Festa delle Donne del Vino, che si tiene dal 1 al 14 Marzo in tutta Italia, ma è il filo conduttore dell’operatività di quest’anno.

Le Donne del Vino del Friuli Venezia Giulia, guidate dalla delegata Cristina Cigolotti e dalla vice delegata Liliana Savioli, hanno quindi coinvolto un parterre di personalità del nostro territorio per discutere di questo argomento: l’Assessore alle risorse Agroalimentari forestali e ittiche Stefano Zannier, la Vice Presidente delle Donne del Vino Antonella Cantarutti, il Presidente Assoenologi FVG Rodolfo Rizzi, gli enologi Gianni Menotti, Chiara Peresani, Alessandro Dal Zovo e l'agronomo Carlo Petrussi, Elena Roppa racconterà le esperienze e prassi delle Donne del Vino FVG.

Al termine della tavola rotonda, ci sarà un momento conviviale offerto dal catering ErbaVoglio di Barbara Martina e dall’Albergo Belvedere di Silvia delle Case con il servizio delle sommelier e i vini delle Donne del Vino FVG e gli assaggi delle colombe dell'Antica Pasticceria Muzzi.