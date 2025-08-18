Festa di Rifondazione Comunista e della Sinistra Europea a Sagrado (Go) presso il parco comunale dal 21 al 24 agosto 2025

Inizia giovedì 21 agosto a Sagrado (Go), presso il Parco Milleluci sul retro del Municipio, la Festa di Rifondazione Comunista e della Sinistra Europea che si concluderà domenica 24 agosto 2025. Nel corso dei quattro giorni di festa, non solo momenti di dibattito politico e di attualità, funzioneranno chioschi enogastronomici e tutte le sere, dopo le ore 20.30, intrattenimenti musicali.

La Federazione di Gorizia del Partito della Rifondazione Comunista / Sinistra Europea – email: prc.gorizia@tiscali.it – Piazza Cavour 4 / 5 Monfalcone (Go) / / / Casa del Popolo Piazza Unità n.11 Gradisca d’Isonzo (Go)

Programma della Festa:

Giovedì 21 agosto 2025

ore 18.00 apertura chioschi

ore 19.30 Per un’alternativa in Regione Friuli Venezia Giulia che si opponga alla logica del mercato e alla privatizzazione dei beni comuni e a qualsiasi accentramento dei poteri, che tuteli sanità pubblica e ambiente. Incontro con il consigliere regionale Furio Honsell e Daniele Dovenna di Rifondazione Comunista F.V.G.

ore 20.30 Concerto Rock & Roll con la band Plymouth Fury.

——-

Venerdì 22 agosto 2025

ore 18.00 apertura chioschi

ore 20.30 serata “Omaggio a Claudio Puntin” con una lettura della fiaba politica “La fattoria degli animali Rossi”, accompagnata da musica: a seguire il concerto dei Barrio Alto, eco-world music.

——-

Sabato 23 agosto 2025

ore 18.00 apertura chioschi

ore 19.00 dibattito su temi di attualità politica con Anna Camposampiero della segreteria nazionale di Rifondazione Comunista responsabile degli esteri e componente dell’esecutivo del Partito della Sinistra Europea e Stefano Patuanelli, senatore del Movimento Cinque Stelle. Il tema principale sarà “No alla guerra, stop al riarmo”.

ore 20.30 Concerto di Alex e Fabio Live

——-

Domenica 24 agosto 2025

ore 18.00 apertura chioschi

ore 19.30 Il lavoro, la lotta per i diritti, la difesa dello Stato Sociale, il contrasto alle diseguaglianze. Incontro con Andrea De Luca segretario provinciale della Camera del Lavoro CGIL di Gorizia e Marco Canciani dell’esecutivo nazionale dei Giovani Comunisti.

ore 20.30 Musica con Anna e Frenky music duo.