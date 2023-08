Festa di Rifondazione: domani il Segretario Nazionale Maurizio Acerbo a Sagrado (Go)

Domani, Domenica 27 agosto, alle 19:30, il Segretario Nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo torna in Friuli per intervenire alla Festa di Rifondazione a Sagrado (Go) che si terra’ presso il Parco Milleluci sul retro del Municipio. Il segretario di Rifondazione Comunista farà il punto sulla guerra, il governo Meloni, le emergenze sociali e ambientali, dall’inflazione alla sanità pubblica, le proposte del Partito per un’alternativa al governo della destra. In queste settimane il partito è impegnato con tutte le altre formazioni aderenti ad Unione Popolare nella raccolta firme per la proposta di legge per l’introduzione di un salario minimo di 10 euro.

Programma delle ultime due giornate di Festa

Sabato 26 agosto 2023

ore 18.00 apertura chioschi

ore 19.00 dibattito “No all’autonomia differenziata, l’Italia non si taglia, sia solidarietà fra le regioni” intervengono Daniella Pez e Daniele Dovenna del comitato NoAD del FVG

ore 20.15 Musica a 360° e animazione con Simone

Domenica 27 agosto 2023

ore 18.00 apertura chioschi

ore 19.30 Intervento di saluto del segretario nazionale di Rifondazione Comunista MAURIZIO ACERBO

ore 20.15 Musica con Anna e Frenky music duo

Spazio libri, chioschi enogastronomici con cibi tipici e vini locali, chioco birre, chiosco moijto e l’Associazione Italia-Cuba