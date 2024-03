Festival dei Tiepolo e del settecento “Tiepolo pittore europeo” a Udine fino al 27 marzo

Venerdì, 22 marzo, ore 17.00 – Udine, Oratorio della Purità della Beata Vergine Maria, piazza Duomo, 1.

Il gusto europeo del Teatro in Tiepolo con Gianluca Macovez

Macovez ci accompagna in un percorso inedito attraverso il mondo dei Tiepolo, tra teatralità pittorica e gusto dello spettacolo settecentesco. Giambattista Tiepolo non dipinse per la scena ma, immersi negli avvolgenti affreschi dell’Oratorio della Purità della Beata Vergine Maria e seguendo il filo della rappresentazione, si possono scoprire inaspettatamente temi, caratteristiche e armonie delle scenografie del XVIII secolo.

Ingresso libero. Sarà gradita un’offerta per i restauri della chiesa.

Sabato 23 marzo, dalle ore 9.30 – Udine, Fondazione Friuli, via Gemona, 1

Incontro internazionale “Tiepolo pittore europeo”

e presentazione del volume degli atti del convegno: “Tiepolo: i disegni” a cura di Maria Paola Frattolin, Sergio Marinelli, Andrea Piai.

Relatori:

9.30 Saluto delle autorità.

10.00 Maria Paola Frattolin, Accademia di Belle Arti “GB Tiepolo”, Presidente di Itineraria, “I Tiepolo, protagonisti del Settecento”.

10.15 Sergio Marinelli, Università Ca’ Foscari di Venezia, “Tiepolo: i disegni”.

10.45 Flavio Rurale, Università di Udine, “Storia di lumi e tenebre: politica e cultura nell’Europa del Settecento”.

11.15 Pausa caffè

11.30 Massimo Degrassi, Università di Trieste, “Tiepolo: La scultura e l’Europa, un dialogo ininterrotto”.

12.00 Damian Dombrowski, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Lectio Magistralis “Tiepolo, dall’Europa al mondo. Considerazioni sull’affresco dello scalone nella Residenza di Würzburg”.

13.00 Pausa pranzo

14.30 Giancarla Cilmi, Musée Jacquemart-André di Parigi, “Tiepolo in Francia”.

15.00 Johanna Fassl, Franklin University Switzerland, “Giambattista Tiepolo: doctor pictus nell’ambito della filosofia settecentesca in Europa”.

15.30 Alberto Sbrogiò, La Rete dei luoghi dei Tiepolo in Europa.

Prenotazione obbligatoria: +39 347 2522221 itineraria@itinerariafvg.it