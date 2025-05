Festival del giornalismo di Trieste, l’inviato speciale di Avvenire Nello Scavo riceverà il Premio UNICEF/LINK 2025

Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, è il vincitore del Premio UNICEF/LINK 2025 del Link Media Festival di Trieste. La premiazione si terrà il prossimo sabato 17 maggio alla Link Arena, in Piazza Unità d’Italia dalle 19 alle 19:45, durante un dibattito con Valentina Furlanetto, giornalista di Radio 24 – Il Sole 24 ore, Andrea Iacomini, Portavoce di UNICEF Italia e Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia.

Il Premio UNICEF/LINK è un riconoscimento che viene assegnato a chi si distingue per la grande attenzione rivolta alle questioni internazionali e umanitarie, con particolare riguardo alle nuove generazioni. Questo premio, promosso in collaborazione con il Link Media Festival, ha già visto negli anni precedenti vincitori, tra gli altri: Enrico Mentana, l’Agenzia ANSA, Radio1 RAI, il periodico Famiglia Cristiana, la FNSI, l’allora Direttore di Avvenire Marco Tarquinio.

“Siamo felici di premiare un grande giornalista capace di raccontare, negli anni, le storie di realtà spesso dimenticate e offese dalla crudeltà umana, in particolare dei bambini. Con la Sua sensibilità e umanità e con impareggiabile maestria riesce ogni giorno a dare voce a tanti bambini invisibili, dimenticati, in particolar modo quelle vittime delle guerre”, ha dichiarato Paolo Rozera, Direttore generale dell’UNICEF Italia.

Nello Scavo è inviato speciale di Avvenire. Nel corso degli anni, ha indagato sulla criminalità organizzata e sul terrorismo globale, realizzando reportage da molti luoghi caldi: dall’ex Jugoslavia alla Cambogia e al Sud-est asiatico, così come dai paesi dell’ex URSS, dall’America Latina, dal Corno d’Africa, dal Maghreb e dall’Ucraina. Le sue inchieste, citate dalle testate internazionali come il New York Times, The Washington Post, The Guardian, Le Monde, BBC, CNN, El País e altre, gli sono valse numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio CIDU per i Diritti Umani, il Premiolino, la Colomba d’Oro per la Pace (2020), il “Premio testimone Roberto Morrione”, il premio internazionale Marco Luchetta, il premio Mario Francese, il premio Giuseppe Fava. Più di recente, il suo impegno è stato ulteriormente riconosciuto con il premio Buone Notizie Award e il premio Biagio Agnes. Il suo ultimo libro è Il salvatore di bambini – Una storia ucraina (Feltrinelli).

Il Link Media Festival-dietro le quinte delle notizie, giunto alla sua undicesima edizione, si svolgerà a Trieste tra il 16 e il 18 maggio: saranno tre giorni di incontri, talk, anticipazioni, interviste d’autore con molte delle più importanti firme dell’informazione, della cultura, dell’economia, dello sport, della scienza, della radio e della Tv che si alterneranno sul palco della nuovissima Link Arena, con un format diretto e immediato ed un allestimento studiato per rendere l’atmosfera più intensa e partecipativa. Il programma completo è consultabile al seguente link: https://www.linkfestival.it/link-media-festival/