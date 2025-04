Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, attesa a Palmanova per l’ultimo incontro

Il Comune di Palmanova ospita il penultimo incontro del 5° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, dal titolo “ Abilità cognitive umane e intelligenza artificiale generativa: limiti e opportunità ”. L’appuntamento è in programma venerdì 4 aprile, alle 18, al Teatro Gustavo Modena (via Dante, 16) e vede ospite Giuseppe Sartori , Professore Emerito di Neuropsicologia Forense e Neuroscienze Forensi presso l’Università degli studi di Padova.

Nel corso del suo intervento, il professore Sartori illustrerà al pubblico il funzionamento di alcuni dei moderni strumenti di intelligenza artificiale definiti “ Large Language Models ”, tra cui il più conosciuto e diffuso Chat-GPT . La sua analisi si soffermerà sulle capacità riconosciute di queste tecnologie, ma non mancherà di evidenziarne anche i limiti ei punti più critici, mettendo a confronto intelligenza naturale e artificiale . L’incontro sarà introdotto da Claudio Tonzar , docente all’Università di Urbino e direttore scientifico del 5° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, e Tiziano Agostini , professore ordinario di Psicologia Generale presso l’Università degli studi di Trieste.

Descrizione dell’incontro

I Large Language Models (un esempio noto al grande pubblico è Chat-GPT 3.5) sono reti neurali profonde addestrate, su enormi quantità di testo, a predire la parola successiva data una sequenza di parole precedenti. Essi sviluppano una rappresentazione compatta del mondo così come ricavabile dal linguaggio. I LLM più evoluti mostrano capacità inaspettate nel portare a termine una grande varietà di compiti cognitivi studiati dagli psicologi sugli esseri umani come il ragionamento, il problem-solving, la comprensione testuale. Valutati con le procedure classiche della psicologia cognitiva, i LLM producono risposte corrette e di errori molto simili a quelli umani ma permangono limiti nella pianificazione e generazione autonoma di obiettivi. La presentazione metterà in luce le opportunità offerte dall’uso di questi sistemi ei rischi connessi a un uso improprio o poco consapevole degli stessi.

IL 5° FESTIVAL DELLA PSICOLOGIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar – docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università di Urbino, oltre che Presidente dell’Associazione Psicoattività -, si pone l’obiettivo di divulgare la cultura psicologica tra il pubblico , per favorire la diffusione di conoscenze utili alle persone in un’ottica di benessere individuale e della comunità.

La quinta edizione affronta il tema ” Intelligenze. Dall’intelligenza naturale all’intelligenza artificiale “: al centro della riflessione sono le diverse forme di intelligenza messe in luce dai più recenti studi psicologici e il rapporto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale , sempre più cruciale nel dibattito attuale.

Il Festival si conclude venerdì 11 aprile a Cormons (alle 18 al Teatro Comunale, via Nazario Sauro, 17) con l’incontro sul tema “ Intelligenze animali: tra genialità e ingenuità nel mondo naturale ”. Ospite dell’incontro conclusivo è Cinzia Chiandetti , professoressa associata in Neuroscienze Cognitive presso il Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università degli studi di Trieste.

Il 5° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia è realizzato dall’Associazione Psicoattività (Palmanova), con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia-Io sono Friuli Venezia Giulia e il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, in partnership con l’Università degli studi di Trieste, la SASS – Scuola di Studi Sociali Avanzati di Nova Gorica ei Comuni di Palmanova, Gradisca d’Isonzo, Cormons, Gorizia e Tavagnacco, in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Udine.

COME PARTECIPARE AL FESTIVAL

Tutti gli incontri sono un ingresso libero. Per ulteriori informazioni scrivere a: eventi@psicoattivita.it