Festival Internazionale di Musica Sacra concerto a Pordenone del Coro del Friuli Venezia Giulia

Un concerto d’eccezione, che festeggia la 100^ Cantata di Bach prodotta e pubblicamente eseguita dal Coro del Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto dell’integrale delle Cantate del grande compositore tedesco: ma non solo, si preannuncia come una serata – evento quella di venerdì 24 novembre, a Pordenone (Duomo Concattedrale San Marco, ore 20.45) nell’ambito della 32^ edizione del Festival internazionale di Musica Sacra. Il concerto, che impegnerà insieme il Coro del Friuli Venezia Giulia e l’Orchestra da Camera di Pordenone su strumenti originali, sarà infatti preceduto dall’intervento di prolusione di don Alessio Geretti, responsabile della Santa Sede per gli eventi del Giubileo 2025 e storico direttore e curatore delle mostre proposte di arte sacra del Comitato San Floriano di Illegio, che hanno superato i confini della Carnia e nazionali, diventando un modello conosciuto in Italia e in molti Paesi europei. Il concerto vedrà sul podio Marco Berrini, Direttore di Coro, d’Orchestra e didatta tra i più attivi oggi, sia in Italia che all’estero, docente di Direzione di coro e Composizione corale presso il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto – Treviso. Dopo più di 20 anni di attività e quasi 600 concerti in tutta Europa, collaborando con Muti, Koopman, Brunello, Bressan, Marcon, Bacalov, Leonhardt, il Coro del Friuli Venezia Giulia, protagonista assoluto sulle scene musicali internazionali, prosegue nell’ambizioso progetto di esecuzione di tutte le Cantate di J.S.Bach. A Pordenone in particolare saranno eseguite la Cantata BWV 190 Singet dem Herrn ein neues Lied e la Cantata BWV 195 Dem Gerechten muß das Licht immer wieder.

Ingresso libero.

La 32^ edizione del Festival Internazionale di Musica Sacra è promossa da Presenza e Cultura per la direzione artistica dei Maestri Franco Calabretto e Eddi De Nadai

