Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi”. Al via il Concorso Aspiranti Giornalisti “Giulio Regeni”.

Nel contesto del Festival itinerante del Giornalismo e della Conoscenza “dialoghi”, che si svolge in Friuli Venezia Giulia V.G., l’Associazione Culturaglobale ha indetto la IV edizione del Concorso Aspiranti Giornalisti “Giulio Regeni”. Si tratta di un premio dedicato al giovane ricercatore universitario originario di Fiumicello e ucciso a 28 anni mentre si trovava in Egitto per le sue ricerche universitarie. Dopo quattro anni di bugie e depistaggi da parte delle autorità egiziane si attende ancora la verità. Il concorso è ad iscrizione gratuita e si avvale del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Fvg nonchè del contributo di Legacoop Fvg. L'iniziativa mira ad avvicinare i giovani all’attività del giornalismo e a promuovere il loro inserimento nella professione, professione fondamentale all’informazione del cittadino e processo imprescindibile per la libertà di ogni individuo, garanzia del rispetto dell’articolo 21 della Costituzione Italiana.

il BANDO https://festivalgiornalismoconoscenza.weebly.com/concorso-regeni.html