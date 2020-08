Festival teatrale Sulla Nuda Pelle sui luoghi della Memoria dal 17 al 31 agosto

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

I luoghi della Grande Guerra sono stati scenario, fonte di ispirazione ed emozione delle tre precedenti edizioni del Festival teatrale Sulla Nuda Pelle organizzato da Molino Rosenkranz che anche quest’anno, mantenendo la sua formula itinerante ci riporta ad esplorarli con tre diversi spettacoli a ingresso gratuito in otto suggestive location dalla montagna al mare del Friuli Venezia Giulia. L’articolazione del Festival e il pensiero coinvolgente e inclusivo che lo anima, sono elementi distintivi di un progetto che ha visto rinnovare anche per questa 4^ edizione, in programma dal 17 al 31 agosto, il sostegno della Regione, nell’ambito della Promozione della Cultura Storica attraverso eventi e manifestazioni rivolte al pubblico.

Fu lo storico Pierre Nora a formulare per primo una definizione del luogo della memoria descrivendolo come “unità significativa, materiale o ideale, che rende visibile ciò che non lo é: la storia”.

Il luogo della memoria ha come scopo fornire al visitatore, al passante - nel nostro caso, allo spettatore - un quadro autentico e concreto di un fatto storico.

Conoscere il passato e le storie di uomini e donne che ci hanno preceduti, comprendere la relazione tra luogo, narrazione e costruzione della memoria ci rinforza, ci forma, ci aiuta ad orientarci e a confrontarci. Il linguaggio del teatro aumenta il potenziale di questi luoghi generatori di identità.

Luoghi, paesaggi, natura, storie come quelle delle donne partigiane e portatrici carniche, esperienze indelebili come il sussulto della terra nel sisma del 1976, viaggi nel tempo, nello spazio e nei sentimenti che gli attori e gli artisti coinvolti in questa rassegna faranno rivivere restituendoli in suggestioni, riflessioni e ammonimenti in un tempo incerto come quello che stiamo vivendo per ritrovare forza e speranza. Per arrivare al sito dello spettacolo, il pubblico è accompagnato da guide e storici del posto lungo sentieri semplici e suggestivi ricevendo informazioni sul contesto che lo circonda. La passeggiata prepara ad accogliere al meglio emozioni inedite e riflessioni su passato, presente e futuro.

Gli spettacoli in programma per il festival

QUANDO LA TERRA DANZO'

con Marta Riservato

Elsa Martin voce, oggetti sonori, live electronics

supervisione di Fabiano Fantini

“20.55 la terra ha come un brivido. Poi alle 21 la seconda scossa più robusta, un sisma violentissimo. La terra trema, maledetta ballerina, sembra un mare in tempesta.”

“Il miracolo della vita si è rinnovato in Friuli: più il terremoto si evidenzia in tutta la sua grande violenza, e più la febbre della vita avvolge e trascina i sopravvissuti. Qui in Friuli il tempo non si è fermato alle 21 di quel maledetto giovedì. Questo è il modo in cui i friulani onorano i caduti, senza piagnistei, senza isterismi. Sono tutti lì, sui cumuli di macerie a scavare, a raccogliere miseri resti o povere, piccole cose.”

Marta Riservato e Elsa Martin raccontano con il canto, la musica e la narrazione le terribili vicende legate al terremoto del ’76 in un percorso fatto di testimonianze dirette, pagine di cronaca e contributi video originali che restituiscono l’intensità di quei momenti spogliati da ogni retorica e rivisitazione.

SOSPIRO D'ANIMA

di e con Aida Talliente

musiche interpretate da Davide Cej

disegno luci Luigi Biondi

scenografica Massimo Staich

Un viaggio dedicato a Rosa Cantoni, Rosina per chi l’ha amata, o “Giulia” per chi l’ha conosciuta come protagonista della Resistenza friulana. Nato dopo un lungo e intenso periodo di incontri con Rosina, lo spettacolo è un attraversamento lento e discreto dei suoi ricordi, delle sue vecchie fotografie e delle sue poesie. E’ il racconto prezioso di una vita straordinaria, vissuta con forza, coraggio e soprattutto amore: amore per la vita, per il mondo, per le future generazioni a cui Rosina sempre ha parlato.

Rosa Cantoni era una delle più anziane partigiane della città di Udine. Durante la seconda guerra mondiale è stata protagonista nella lotta della Resistenza e poi deportata al campo di sterminio di Ravensbruk nel ’45. Ascoltando le sue parole e le sue testimonianze, si diventa silenziosi spettatori di ciò che si è consumato nel corso del tormentato ‘900.

LA GUERRA SULLE SPALLE

con Marta Riservato

regia Massimiliano Donato

ricerca e trasmissione canti Claudia Grimaz

scenografia Roberto Pagura

“Alle donne carniche, alla loro dignità, al loro silenzio e al sudore”.

Una vita in salita, un peso sulla schiena che solo i muli erano abituati a portare. Protagoniste dello spettacolo sono le portatrici carniche. Il racconto parte dalla fine, dalla ritirata: è l’ottobre del 1917 e insieme alla popolazione e agli eserciti anche queste donne si trovano a lasciare la loro terra, la loro casa che per due anni e mezzo hanno difeso a denti stretti per andare da qualche parte, non si sa dove. Durante questo esodo Erminia, portatrice e madre di famiglia, racconta la sua guerra, la sua fatica e la sua paura di arrivare ogni giorno al fronte. Una vicenda di coraggio che parla di una terra il cui orizzonte è alto e dove la sua gente abbassa la testa e suda per raggiungerlo.

