Fevelis: nasce il festival che promuove l’unità tra i popoli

Nasce il festival che promuove l’unità tra i popoli. L’edizione zero di Favelis vedrà calcare il palco della rassegna, ospitata a Mereto di Tomba, da otto gruppi musicali provenienti da Friuli, Austria, Slovenia e Trentino Alto Adige

MERETO DI TOMBA – “Fevelis, festival di lingue antiche e musiche moderne” è in programma il 24 e 25 giugno a Mereto di Tomba. Un’edizione zero – promossa dall’Associazione Armonie, con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Associazione Inniò, Comune di Mereto di Tomba, Comune di Sedegliano, ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana e numerosi altri soggetti pubblici e privati – che vedrà calcare il palco otto gruppi musicali provenienti dal territorio storico della Ladinia, ma che proporrà anche un’anticipazione musicale con gruppi dall’Austria e dalla Slovenia, buon cibo e altri eventi collaterali. Presenti per l’occasione, a raccontare gli intenti dell’iniziativa e il programma, c’erano il presidente dell’Associazione, Mattia Mestroni, il sindaco di Mereto di Tomba, Claudio Violino, e il direttore artistico di “Fevelis”, Leo Virgili.

IL PROGRAMMA – Il Festival comincerà sabato 24 giugno, alle 18.30, con una visita guidata del Castelliere, in località Savalons (Mereto di Tomba), a cui seguirà la camminata “Cjastelîr” (9km). Successivamente, sarà possibile godere di una cena a km0, preparata dalle Pro Loco Pais San Marc (antipasto), Pro Loco Tomba (primo), Pro Loco Mereto (secondo) e Pro Loco Pantianicco (dolce). Durante questa prima giornata della rassegna, il gruppo austriaco “Duo Klak” e lo sloveno “Samo & Barbara” si esibiranno per offrire un’esperienza davvero indimenticabile. Il secondo giorno del festival, domenica 25 giugno, sempre al Castelliere, ospiterà le esibizioni di diversi gruppi musicali, tra cui Cûr Di Veri, Ostaiki, Massimo Silverio, Martina Iori, Violoncelli Itineranti, Radio Zastava, Laipnessless, Širom. Gli spettacoli avranno inizio alle 16.30 e i chioschi saranno aperti fino alle 23.30.

INFO E PRENOTAZIONI – L’ingresso agli eventi musicali è gratuito. Per la cena realizzata dalle proloco di Mereto di Tomba (costo 19€) e la visita guidata al Castelliere è invece necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Associazione Armonie all’indirizzo email eventi@associazionearmonie.it o il numero +39 329 8446662.

L’iniziativa è finanziata dalla L.R. 16/2014, art. 14, comma 2 – Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa).