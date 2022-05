Filosofia e Trasformazione digitale: mercoledì 4 maggio presentazione online del nuovo corso di laurea

Il nuovo corso di laurea in Filosofia e Trasformazione Digitale dell’Università di Udine, dopo la presentazione in presenza a Udine degli scorsi giorni, sarà presentato mercoledì 4 maggio alle 11 online. Ci si può iscrivere al link https://forms.gle/qNg8vtQRndrzervq9 L’incontro è dedicato alle scuole (in particolare alle classi IV e V) ma è aperto a tutti gli interessati. La presentazione vedrà la lectio magistralis di Luciano Floridi su “Etica dell’intelligenza artificiale” e gli interventi del rettore Roberto Pinton e della direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale Linda Borean. Presenteranno il corso i docenti Silvia Capodivacca e Andrea Tabarroni dell’Università di Udine. Modera Luca Taddio, professore associato di estetica all’Università di Udine. Approfondendo, attraverso la lente della filosofia, le implicazioni etiche, comunicative, giuridiche, ambientali, economiche, politiche e scientifiche del cambiamento epocale legato al digitale, il corso di laurea in Filosofia e Trasformazione Digitale intende fornire gli strumenti necessari per affrontare le sfide più impegnative del mondo contemporaneo. Il digitale da anni sta trasformando la società e la vita delle persone: dallo smartworking alle notizie lette su internet, dai film in streaming alle vacanze organizzate in autonomia attraverso le app, fino agli acquisti online e al sostegno ai referendum con la firma digitale e all’uso dello smartphone in ogni momento della vita. In tanti si chiedono che ne sarà di vecchie professioni, di giornali, sportelli bancari, negozi, cinema, uffici, agenzie di viaggio, partiti. Di certo, per un mondo che tramonta, ce n'è uno che sta emergendo con forza. Ma per capirne le complessità, per coglierne sia i rischi sia le opportunità è strategico superare un'ottica meramente tecnica, che si focalizza su problemi contingenti e specifici, adottando una prospettiva filosofica: critica, globale, autenticamente innovativa. Video di presentazione del corso: https://www.youtube.com/watch?v=hhB64zR-HuM&t=2s Altre informazioni sulla pagina del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale https://dium.uniud.it/it/didattica/didattica/novit%C3%A0-20222023/filosofia-e-trasformazione-digitale-novit%C3%A0/