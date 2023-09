Finalmente la nuova rotatoria smalti-traffico al casello di Palmanova

Da questa mattina come del resto annunciato a Palmanova si è avviata, anche se in maniera per ora parziale, la nuova rotatoria smalti-traffico al casello di Palmanova. Opera necessaria visto l’imbuto che l’incrocio semaforico provocava nella direttrice Udine- Grado con l’intersezione con l’ingresso autostradale. Gia da questa mattina i mezzi possono circolare sulla fascia più esterna della rotatoria che è in fase di realizzazione. Si è conclusa rispettando il cronoprogramma la prima fase dei lavori. L’area resterà ancora un cantiere, e come tale auto e mezzi pesanti transiteranno in modalità provvisoria con restringimenti della sede viaria , ma si tratta di una fase transitoria necessaria per consentire nei prossimi giorni la conclusione degli interventi. Restano alcuni lavori da fare ma entro qualche settimana dovrebbero essere completati anche il nuovo impianto di illuminazione, le segnaletiche verticali e orizzontali. Opportuna inoltre la scelta secondo cui eventuali chiusure al traffico potrebbero verificarsi esclusivamente di notte, proprio per permettere alle maestranze della ditta appaltatrice di eseguire l’asfaltatura definitiva in sicurezza.

L’opera dal costo complessivo di circa 3.300.000 euro è compresa nel piano economico finanziario di Autostrade Alto Adriatico (ex Autovie Venete) e si inserisce tra quelle che erano di competenza del Commissario delegato per l’emergenza della A4. Proprio la sinergia e la collaborazione tra la struttura commissariale e la Concessionaria hanno consentito di procedere alla realizzazione anticipata dell’intervento – rispetto alla costruzione della terza corsia del tratto Palmanova – Villesse – venendo così incontro alle richieste avanzate dalle amministrazioni comunali.