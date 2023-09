Finanza regionale. Honsell (Open): Bilancio consolidato c’è deficit di programmazione

“Oggi in Consiglio Regionale è stato discusso il Bilancio Consolidato della Regione FVG per l’esercizio 2022. Come Open Sinistra FVG abbiamo dato parere contrario. Non riteniamo accettabile che la Regione e la sessantina di enti strumentali, di società controllate, di società partecipate, nel 2022 abbia oltre mezzo miliardo di utili, e questo senza considerare i bilanci miliardari delle aziende sanitarie e i fondi cosiddetti “fuori bilancio”. La Giunta Fedriga non ha ritenuto di accompagnare questo Bilancio con una relazione politico strategica. Si è limitata a subire come un adempimento la sua elaborazione, non ha giustificato l’esagerato margine di esercizio e si è invece ampiamente compiaciuta che fosse positivo. A nostro avviso ciò non è accettabile alla luce delle criticità che tanti cittadini stanno vivendo per quanto riguarda i servizi di cui è responsabile la Regione. Se le entrate sono così tanto superiori alle spese è certamente l’indice che non c’è deficit

finanziario, ma c’è invece l’indice di un abissale deficit di programmazione”. Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale relatore di minoranza al Bilancio Consolidato.