Finanziaria nazionale, scatta la mobilitazione Cgil . Domani assemblea a Udine con oltre 300 i delegati

La riduzione della pressione fiscale su salari e pensioni, anche attraverso la restituzione del fiscal drag. Il sostegno al rinnovo dei contratti nazionali di lavoro. Il contrasto al precariato, al lavoro povero e alla crescita degli infortuni. Il rilancio degli investimenti su sanità, welfare e sostenibilità ambientale. Il no alla logica del riarmo. Sono i grandi obiettivi al centro della stagione di mobilitazione avviata dalla Cgil in vista della discussione sulla finanziaria nazionale.

Già in campo la scorsa settimana con le iniziative per Gaza, organizzate in tutto il Paese, la confederazione ha già annunciato un’altra giornata di mobilitazione nazionale il 25 ottobre, mirata sui temi della prossima legge di bilancio. È in vista di quell’appuntamento che la Cgil Friuli Venezia Giulia ha convocata un’assemblea generale delle categorie e dei territori (assemblea delle assemblee), che si terrà a Udine domani, venerdì 26 settembre, nell’auditorium della Regione, in via Sabbadini, con inizio alle 9.30. I lavori, che vedranno la presenza di oltre trecento delegati, saranno aperti dalla relazione introduttiva di Michele Piga, segretario generale della Cgil Fvg. L’intervento conclusivo, a fine mattinata, sarà affidato a Maria Grazia Gabrielli, della segreteria nazionale.