Finanzieri, oggi la prima assemblea sindacale in Friuli Venezia Giulia

«Se oggi siamo qui è grazie alle battaglie che hanno portato alla storica sentenza della Corte Costituzionale del 2018, la 120, che ha eliminato dal codice dell’ordinamento militare il divieto ai militari di costituire propri sindacati». È quanto ha voluto sottolineare Armando Gallucci, segretario regionale del Sindacato italiano dei lavoratori finanzieri, aprendo un’assemblea sindacale tenutasi questa mattina nella sede della Guardia di Finanza di Pordenone. Convocata dal Silf, il sindacato più rappresentativo a livello nazionale nell’ambito della Guardia di Finanza, quella di stamane è stata la prima assemblea sindacale in assoluto per le Fiamme Gialle tenutasi in Friuli Venezia Giulia dopo l’approvazione della legge 46, arrivata soltanto nel 2022, quattro anni dopo la citata sentenza della Consulta. «Seppur ampiamente criticabile, dal momento che limita alcune basilari prerogative sindacali ed impedisce una piena tutela individuale del lavoratore, la legge 46/2022 consente finalmente al sindacato di poter accedere alle caserme, come avviene normalmente in tutti i luoghi di lavoro», ha detto ancora Gallucci, assicurando l’impegno del Silf a «coltivare un comune terreno di confronto che favorisca e acceleri una corretta transizione tra il vecchio ed il nuovo sistema di rappresentanza dei Finanzieri».