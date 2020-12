Fine anno: Fedriga, il nostro sistema sanitario è già pronto e nel 2021 rilancio del Fvg. Riccardi: intervenuti sulle criticità pregresse del sistema sanitario

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Non si può smentire, i messaggi di fine anno hanno una caratteristica a tutte le latitudini, sono quanto di più forviante esista, tanto da fare venier la voglia di operare censura. Ma dato che siamo profondamente democratici e convinti che la maggior parte dei nostri lettori sono in grado di smascherare le fake, rilanciamo quanto dichiarato dal duo che gestisce la nostra Regione e che ricordano tanto personaggi di Collodi.

Così Fedriga: "Per il 2021 la Regione ha puntato su un grande piano di investimenti a sostegno delle politiche di rilancio e ripresa del Friuli Venezia Giulia, per superare la crisi generata dall'emergenza pandemica. Si tratta di opere importanti per le quali, nonostante fossero state al centro del dibattito politico e sociale per anni o decenni, nessuno aveva stanziato risorse".

È questo il messaggio lanciato dal presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in chiusura della conferenza stampa di fine anno, durante la quale sono stati illustrati alcuni degli obiettivi strategici dell'azione della Giunta per il 2021.

Tra le opere prioritarie citate dal presidente "il recupero del Porto Vecchio di Trieste con l'avvio della ristrutturazione dei due magazzini che saranno trasformati nel nuovo hub amministrativo regionale di Trieste, con il trasferimento al loro interno di alcune delle direzioni che ora si trovano dislocate su varie sedi. Con questa operazione attraverso l'intervento pubblico viene rivitalizzata un'area ora in disuso, aumentando il richiamo sugli investitori privati, ma garantiremo anche un risparmio per l'Amministrazione regionale, perché renderà possibile la vendita di alcuni immobili ora utilizzati che hanno un alto costo di manutenzione e che necessiterebbero in futuro di ulteriori investimenti".

Fedriga ha poi ricordato "la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Meduna a Pordenone, il quartiere di Sant'Osvaldo a Udine, il mercato all'ingrosso e il palazzetto dello sport a Gorizia e, infine, il piano integrato per lo sviluppo dell'area litorale e carsica a Monfalcone. Tutte opere che richiederanno lavori complessi e quindi verranno inaugurate dalla prossima Giunta regionale, perché pensare al futuro e al benessere delle nostre comunità è più importante di essere presenti a un taglio del nastro".

In merito agli interventi il presidente ha quindi rimarcato l'impegno della Giunta per "gli enti locali attraverso i 162 milioni per la concertazione, per la viabilità dell'aquileiese con uno stanziamento di 21 milioni, per la Terrazza a mare di Lignano (8 milioni), ma anche i 65 milioni di euro destinati alle scuole e i 15 milioni grazie ai quali la Protezione civile eseguirà importanti opere di consolidamento a tutela del territorio".

Guardando al futuro Fedriga ha rimarcato che "la grande sfida del 2021 sarà affrontare nel modo migliore le ripercussioni globali della pandemia. In questo senso un contributo importante è rappresentato dal programma Next generation Eu, in merito al quale non abbiamo ancora garanzie dal Governo sulle proposte presentate, con il rischio che scelte lontane dalle necessità del territorio vanifichino l'impatto della misura. In maniera simile ci servono certezze anche nella gestione dell'emergenza Covid-19. Il nostro sistema sanitario è infatti già pronto ad aprire l'agenda di prenotazione per la campagna vaccinale contro il coronavirus ma, dopo la partenza il 27 dicembre delle prime vaccinazioni, non abbiamo ancora una data esatta per la consegna delle ulteriori dosi in arrivo entro l'anno".

Un altro aspetto importante per il Friuli Venezia Giulia che sarà affrontato nel 2021 è quello "dei nuovi patti finanziari con Roma perché - ha detto Fedriga -, nonostante un miglioramento della situazione dovuto alla revisione dei patti esistenti, dobbiamo risolvere alcune criticità, come quelle legate ai fondi per la sanità, per evitare di trovarci a contribuire alla finanza statale quando vengono chiesti fondi senza avere benefici quando ne vengono distribuiti".

Il presidente ha quindi sottolineato la grande opportunità rappresentata "dalla nomina di Gorizia e Nova Gorica a capitale della cultura 2025. Si tratta - ha detto - di un'occasione per valorizzare tutto il Friuli Venezia Giulia, quindi intendiamo preparare una serie di eventi da qui al 2025 che perm4ettano di sfruttare questa vetrina per farci conoscere nel mondo".

Prima di porgere a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia i migliori auguri per un sereno Natale, anche se diverso da consueto, Fedriga ha quindi lanciato un appello alle forze politiche "ad affrontare la situazione contingente con spirito di collaborazione, come fatto da molti, lasciando da parte le polemiche per individuare soluzioni condivise".

Riccardi, investimenti su competenze sanità e prevenzione

"Abbiamo affrontato uno degli anni più difficili della storia del Friuli Venezia Giulia fronteggiando la pandemia con il massimo impegno e intervenendo sulle criticità pregresse del sistema sanitario. Sulla base dell'esperienza fatta, in un contesto in cui il Paese cercherà di superare il Covid, nel 2021 il primo grande investimento della sanità pubblica dovrà essere un grande piano per le competenze professionali, al fine di recuperare e far crescere figure indispensabili per rispondere alle esigenze di cura della società attuale". Così oggi il vicepresidente con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, nel corso della conferenza stampa di fine anno durante la quale, oltre a un bilancio dell'attività svolta, è stata tracciata anche una visione programmatica per il 2021.

Tornando ai "buchi del sistema sanitario emersi nel corso dell'emergenza" e sui quali l'Amministrazione è intervenuta, il vicegovernatore ha elencato: "la medicina territoriale, il rapporto con la medicina generale, il rafforzamento delle strutture, l'aumento dei posti letto e l'incremento del personale".

"Tutti sforzi - ha spiegato Riccardi - uniti anche a un altro ingente investimento che sconta un grande ritardo sul quale bisogna recuperare del tempo: la digitalizzazione, intesa come la possibilità che il cittadino abbia a disposizione maggiori informazioni per accedere ai servizi che riguardano la sua salute. È un lavoro imponente, che vede il Friuli Venezia Giulia, insieme alle altre Regioni italiane, per cercare nel complesso di superare i grandi limiti che questa pandemia ci ha posto".

E proprio in chiave programmatica, in un contesto nel quale il numero di persone anziane vede la nostra regione ai vertici in Italia, il vicegovernatore individua come obiettivo strategico quello di portare i servizi sociali e i servizi sanitari più vicini al cittadino. "Questo - ha detto - ha bisogno di importanti investimenti in tecnologia e di trasformare i luoghi di residenza integrando l'offerta con maggiori servizi, con maggiori prestazioni, con un'attività più intensa che pensi anche al tema della domiciliarità. L'obiettivo è quello di sostenere le persone nelle loro case, nelle loro famiglie, rispettando quella condizione di anzianità che oggi deve essere considerata un grande patrimonio per la nostra società".

Per far questo, come ha spiegato Riccardi, non basta procedere con nuove assunzioni, ma "bisogna anche prevedere dei percorsi e delle opportunità di carriera e di formazione che ci consentano di avere le molte professionalità che nel tempo sono state abbandonate".

Sul piano degli investimenti futuri il vicegovernatore individua prioritari anche i campi della prevenzione, "oggi l'anello più debole del sistema", e il potenziamento delle strutture destinate alle cure intermedie, "che nel tempo sono state un po' lasciate da parte per una difesa ingiustificata di presìdi che non hanno ragione di esistere".

Infine, passando alla delega afferente alla Protezione civile Fvg, Riccardi punta al completamento e alla realizzazione del piano straordinario dei lavori "che consentirà di fare un ulteriore passo avanti nella difesa del nostro territorio, registrando già nell'anno che ci lasciamo alle spalle importanti interventi che ci hanno consentito di avere alla fine un bilancio sicuramente meno pesante di quello che avremmo potuto avere senza l'efficacia e la prontezza delle opere e dei lavori eseguiti".