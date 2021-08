Creare subito corridoi umanitari internazionali per mettere in salvo le donne afghane e i loro bambini, così come i bambini degli orfanotrofi di tutte le città cadute in mano ai talebani, questo lo scopo della petizione nata su change.org e diretta al ministero degli esteri

https://www.change.org/p/ministero-esteri-corridoi-umanitari-per-le-donne-afghane