Firmano di Premariacco, nuova emergenza discariche? Progetto di svuotamento e bonifica di una ex discarica e realizzazione di una nuova più grande

Il Comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli invita a partecipare all'incontro pubblico organizzato dal Comune di Premariacco che si terrà giovedì 30 gennaio alle 20.30 nella sala riunioni del teatro di Orsaria. La mobilitazione si legge in una nota stampa "necessaria per conoscere e discutere di un progetto di svuotamento e di bonifica di una ex discarica e la realizzazione di una nuova più grande. Altri 350 mila metri cubi di rifiuti altamente tossici sulla pelle delle persone e a danno dell'ambiente".

Questa la breve cronistoria diffusa dal Comitato:

dal 1987 a Firmano si è iniziato con la realizzazione di una prima discarica (ditta ASPICA), poi un seconda (ditta Busolini) una terza (ditta GESTECO), una 4° in seguito un 5°.

Impianto di smaltimento di rifuti; - tali attività avevano creato grossi disagi alla popolazione con una gestione non controllata da parte degli enti preposti, Provincia di Udine e Azienda Sanitaria.

- dal 1999, in seguito alla costruzione di un pozzo da parte di un cittadino di Firmano, era stata riscontrata con una relazione del ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) un inquinamento in atto nella falda sottostante.

- Dal 1999 fino al 2019 ci sono state da parte del Comune di Premariacco varie iniziative legali/amministrative per cercare il vero responsabile del danno e costringerlo ad intervenire in tempi celeri senza arrivare però a risultati concreti .

Agli inizi del 2019 la ditta Gesteco aveva predisposto un progetto di bonifica che prevedeva lo svuotamento della discarica di 170.000 metri cubi della ditta Boneco, già gestore della discarica Aspica che era stata autorizzata per 87.000 mc per lo smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili (presunta causa dell’inquinamento) con la realizzazione di una nuova più grande discarica in territorio di Cividale del Friuli ad una distanza di 1 km, altri 180.000 mc di nuova realizzazione per un totale di 350.000 mc.

Voler riaprire una discarica non impermeabilizzata svuotarla e trasferire i materiali ad un km di distanza con odori insopportabili rischia di costringere all'evacuazione dell'abitato di Firmano e zone limitrofe; rischio già fatto presente nel 2000 all'allora sindaco Paolo Cecchini.

Inoltre, sempre secondo il comitato per la Salvaguardia del territorio di Premariacco e Cividale del Friuli, i lavori dureranno alcuni anni, tra realizzazione e gestione di tale progetto. Che fine ha fatto il progetto "Firmano pulita" finanziato dalla Regione FVG per recuperare l'area compresa tra i due comuni? si chiedono gli ambientalisti che spiegano che solo una nuova mobilitazione popolare può costringere gli enti preposti a negare qualsiasi nuova discarica, perchè la zona di Firmano ha subito per 30 anni e pertanto "ha già dato " chiosano gli organizzatori dell'incontro di giovedì prossimo.