Firmato protocollo regionale sindacati – Prefetti per l’ applicazione del decreto del governo, sulle attività produttive

In questi giorni è stato sottoscritto un protocollo regionale condiviso con le Prefetture, le Istituzioni, le Camere di Commercio, la Confindustria e CGIL CISL e UIL, sulla verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione della attività produttiva nelle aziende. Il recente decreto del governo, che fa seguito al Protocollo sulle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato oggetto di trattativa con le parti sociali;, si legge in una nota sindacale, anche grazie alle iniziative di lotta dei lavoratori che ha permesso di restringere le attività produttive a quelle strettamente necessarie alla battaglia in corso nel paese contro la pandemia del COVID 19. Siamo tutti consapevoli del costo economico e sociale che il paese dovrà affrontare a seguito della necessità di fermare molte aziende,spiegano i sindacati, ma lo siamo ancor di più dell’urgenza di non esporre alle epidemia intere fasce di lavoratori, affinchè si faccia tutto ciò che e nelle nostre possibilità per ridurre il contagio; oggi questa è la priorità per tutta la comunità. Come dobbiamo fare il massimo per garantire a chi sta lavorando per tutti noi, in questa drammatica situazione, il massimo di sicurezza, oltre che il dovuto riconoscimento sociale. Bene pertanto la condivisione di questo protocollo, dicono Cgil, Cisl e Uil, che sancisce una collaborazione fattiva ed un coinvolgimento delle forze sociali e delle istitituzioni nella applicazione del decreto legge sulle attività produttive, per combattere l’ epidemia.

PROTOCOLLO controlli aziende Covid19-1