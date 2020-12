Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Con una nota dell'Associazione di tutela "Diritti del Malato" a firma della Presidente Avv. Anna Agrizzi vien indetto un Flash mob "sanitario" domenica a Udine in Piazza S. Giacomo. Si legge nel comunicato: "La seconda ondata dei contagi in Friuli Venezia Giulia sta mettendo sotto pressione e in alcuni casi in stallo le strutture ospedaliere. Pronto Soccorso saturi e Terapie Intensive piene si reggono sulla volontà e abnegazione dei lavoratori della Sanità, per non dimenticare il Personale dei Territori e delle Case di Riposo si nuovo invase dai contagi. È per chiedere sicurezza sul posto di lavoro e nuove assunzioni in Sanità che domenica 13 dicembre alle ore 11 in Piazza San Giacomo l’Associazione di Tutela Diritti del Malato organizza nel rispetto delle regole anti-covid un Flash Mob. Per stare accanto a tutti i lavoratori in Sanità impiegati nei Reparti Covid e per tutta l’attività ordinaria non Covid. Contiamo sul vostro sostegno"