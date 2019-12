Flextronics: Serracchiani(PD), De Carlo e Sut (M5s) al “tavolo” Mise per la crisi dello stabilimento triestino

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Siamo tutti dalla parte del lavoro e del mantenimento di una produzione d'alto livello nello stabilimento di Trieste. Il Mise sta rispondendo a tono ai nostri appelli ma bisogna che dal territorio giungano stimoli più decisi". E il commento della deputata Debora Serracchiani, che oggi a Roma ha partecipato al tavolo convocato, su richiesta dei sindacati e alla presenza di una rappresentanza della Regione Fvg, dal Ministero dello Sviluppo economico sulla situazione della Flex, azienda che nello stabilimento di Trieste produce componenti elettroniche avanzate.

Per la parlamentare serve "un approccio più propositivo nell'accompagnare i processi di innovazione, una maggiore consapevolezza delle potenzialità d'intervento che sono in mano anche all'istituzione Regione, un'interlocuzione più serrata con le proprietà e le compagini societarie, soprattutto avere una strategia. Mi auguro ancora - aggiunge Serracchiani - che il presidente Fedriga sappia infondere questi caratteri alla sua amministrazione nella gestione delle crisi industriali, per riuscire a governare tavoli difficili come quello della Flex, e tra poco della Safilo".

Secondo i pentastellati De Carlo e Sut "È un ottimo segnale che il Ministero dello Sviluppo economico abbia voluto accogliere l'istanza da me avanzata e incentrare un primo incontro, oggi, sulla questione che sta interessando l'azienda Flextronics di Trieste". Lo dichiara in una nota la deputata M5S del FVG, Sabrina De Carlo che ha preso parte all'incontro che si é tenuto presso presso il Ministero.

"Dopo aver incontrato, nelle scorse settimane, sindacalisti e lavoratori di Flex, ho subito depositato un'interrogazione rivolta al Ministero, richiedendo la massima attenzione sullo stabilimento di Trieste dove sono già stati operati tagli al personale per 23 unità e se ne prospettano ulteriori in futuro dettati da scelte di mercato dell'azienda, gettando così nell'incertezza circa 600 addetti", spiega De Carlo.

"Oggetto di questo primo incontro sono stati il quadro produttivo dell'azienda, i cambiamenti che il settore in cui l'azienda opera e il futuro del sito triestino. Il Governo ha ribadito con fermezza la preoccupazione per la sorte degli operai e come l'obiettivo primario da perseguire sia proprio tutelare il livello occupazionale. Indubbiamente sono stati fatti degli sforzi importanti da parte dell’azienda, in anni in cui le difficoltà riscontrate non sono state facilmente gestibili", spiegano i deputati Sabrina De Carlo e Luca Sut.

"Tuttavia, viste le scelte di mercato operate da Flextronics, persiste il timore elevato di nuovi tagli, proprio perché l'azienda non ha fornito le dovute rassicurazioni, nonostante l’annuncio di prospettive piuttosto positive per il futuro che auspichiamo di vedere concretizzate nel prossimo incontro, fissato fra tre mesi. L'impegno, ad oggi, é certamente dare seguito al dialogo tra le parti perché non si debba ricorrere ad un taglio della forza lavoro fornendo adeguate certezze e stabilità ai lavoratori", concludono i deputati M5S del FVG.