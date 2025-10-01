Flotilla: Cgil e Usb proclamano lo sciopero generale per venerdì prossimo 3 ottobre

Per venerdì 3 ottobre prossimo la Cgil ha proclamato uno sciopero generale “in difesa della Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza”. Saranno garantite solo le “prestazioni indispensabili”. Si legge in una nota: “L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema. Un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati. Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali”. Con queste parole la Cgil annuncia, in difesa di Flotilla, dei valori costituzionali e per Gaza, lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì, 3 ottobre, ai sensi dell’art.2, comma 7, della legge n.146/90 che così recita: Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Durante lo sciopero generale, fa sapere la Cgil “saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore”. Anche l’Usb proclama la protesta. “Aggredita la Flotilla: 3 ottobre sciopero generale. Israele attacca il diritto internazionale. Fermare tutto”.

Salvini valuta la precettazione –

«Irresponsabile la Flotilla, irresponsabili i sindacati di sinistra che aizzano le piazze danneggiando gli italiani»: questa la reazione a caldo del vicepremier Matteo Salvini dopo la proclamazione dello sciopero. Il ministro sta valutando provvedimenti di precettazione. «La motivazione addotta dai sindacati non rientra tra quelle che giustificano il mancato preavviso» dice Salvini che si erge al rango di fine giurista.