Focus sul futuro del lavoro digitale: gli studenti dell’Isis Malignani incontrano le aziende del territorio

“Oltre la maturità, come cambia il lavoro digitale tra Informatica, Reti e Telecomunicazioni”: è questo il titolo di un incontro tra studenti e imprese tenutosi all’ISIS Malignani di Udine. Un’iniziativa concreta per creare un ponte diretto tra mondo della scuola e realtà aziendali friulane d’eccellenza nel settore ICT.

L’evento, rivolto agli studenti delle classi quinte della sezione informatica e realizzato in collaborazione con la professoressa Francesca Montresor, ha visto la partecipazione di una delegazione del Gruppo Telecomunicazione e Informatica di Confindustria Udine, insieme a rappresentanti di alcune aziende leader nel settore tecnologico e dell’innovazione del territorio.

L’obiettivo centrale della giornata – alla quale hanno partecipato attivamente professionisti ed esperti delle seguenti realtà aziendali: Insiel S.p.A. (Veronica Abbrescia e Piero Fabbro), Nayad S.r.l. (Micael Benedetti e Rebecca Bortolussi), Certifica S.r.l. (Gianluca Medeot), Infostar S.r.l (Cristian Feregotto) e una rappresentanza di Confindustria Udine – è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare il mercato del lavoro con maggiore consapevolezza.

L’incontro ha così alternato momenti di storytelling professionale con storie di vita vissuta direttamente “sul campo”, sfide interattive pensate per stimolare la partecipazione attiva dei ragazzi, indicazioni sulle figure professionali più richieste nel settore ICT, possibili sbocchi occupazionali, e ampio spazio dedicato a soft skills, redazione del curriculum vitae e gestione professionale del profilo LinkedIn.

“Un incontro per rafforzare l’interazione tra mondo formativo e il Gruppo di Telecomunicazione e Informatica di Confindustria Udine, offrendo ai futuri tecnici una concreta panoramica sulle opportunità lavorative del territorio”, sottolinea la professoressa Montresor.

“Questa iniziativa all’ISIS Malignani – commenta Cristian Feregotto, alla guida del Gruppo Telecomunicazione e Informatica di Confindustria Udine – si è rivelata un importante momento di dialogo tra scuola e impresa. Le aziende del Gruppo presenti hanno offerto agli studenti una panoramica concreta sulle opportunità del settore ICT e sulle competenze richieste dal mondo del lavoro”.

L’iniziativa conferma l’impegno costante di Confindustria Udine e delle aziende del territorio nel sostenere la formazione delle nuove generazioni, accompagnando i futuri periti informatici e tecnici specializzati nelle sfide di un mercato del lavoro digitale in continua e rapida evoluzione, che richiede un numero sempre crescente di addetti e competenze.