Focus sulle normative per la sicurezza: Il Comune di Udine incontra i titolari dei pubblici esercizi

Si è svolto nel pomeriggio odierno, presso il Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco, l’incontro informativo promosso dal Comune di Udine e rivolto ai titolari dei pubblici esercizi, dedicato all’approfondimento delle normative di sicurezza vigenti, in attuazione della recente direttiva del Ministero dell’Interno in materia di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento.

L’iniziativa, organizzata su suggerimento della Prefettura, ha rappresentato un momento di informazione, ascolto e disponibilità istituzionale nei confronti degli operatori economici del territorio, con l’obiettivo di accompagnarli e supportarli nella comprensione del quadro normativo di riferimento, sulla base del quale, come è stato annunciato, saranno effettuati nei prossimi mesi i controlli, coordinati dalla Questura, in raccordo con le altre autorità competenti.

All’incontro hanno preso parte il vicesindaco Alessandro Venanzi, l’assessore alla Polizia Locale Rosi Toffano e il comandante della Polizia Locale Paolo Carestiato, insieme agli uffici tecnici comunali e ai rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. La riunione è stata aperta a tutti i titolari di pubblici esercizi interessati.

Il vice Sindaco Alessandro Venanzi ha sottolineato il ruolo del Comune di ambasciatore istituzionale di queste indicazioni: “ Vogliamo diramare il messaggio nel modo più capillare possibile, favorendo una piena consapevolezza tra gli operatori e promuovendo un percorso di collaborazione responsabile e costruttiva. Un impegno volto a tutelare la sicurezza dei cittadini e degli avventori, accompagnando al contempo gli esercenti nell’adeguamento alle disposizioni normative attraverso informazione e dialogo”.

Nel corso dell’incontro è stato fatto cenno alla direttiva trasmessa dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ai prefetti, che richiama la necessità di rafforzare le attività di verifica e controllo sui locali aperti al pubblico, al fine di garantire un’efficace azione di prevenzione e il rispetto degli elevati standard di sicurezza previsti dalla legge a tutela dell’incolumità collettiva.

Secondo la direttiva ministeriale Forze dell’ordine, Vigili del fuoco, enti locali e altri organismi competenti sono chiamati a operare in maniera congiunta affinché vengano assicurate, in modo uniforme e puntuale, le condizioni di safety e security dei locali aperti al pubblico.

“Abbiamo voluto ricordare ai presenti le principali normative a cui uniformarsi“ ha spiegato l’assessora alla Polizia Locale Rosi Toffano. “In particolare è necessario distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di bar e ristorazione dai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo. E’ bene che tutti siano informati in merito alle differenze tra quando l’attività di somministrazione resta esclusa dalle norme e quando, invece, l’intrattenimento diventa prevalente, facendo scattare l’applicazione della normativa antincendio per i locali di pubblico spettacolo. Speriamo di essere stati esaustivi”.

Durante l’incontro sono state presentate a grandi linee le normative in essere a cui pubblici esercizi si devono adeguare.