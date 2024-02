Foggia conferisce all’unanimità la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Speriamo che anche in Friuli si faccia altrettanto

È stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Foggia, senza distinzione di colori politici, l’ordine del giorno per il conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange. “Ringraziamo i Consiglieri e il Comune della città per aver abbracciato l’iniziativa ed essersi uniti alla numerosa lista di altre città italiane che hanno già compiuto questo nobile gesto. In un momento così delicato, ogni azione è importante!” ha dichiarato il Comitato Free Assange della città. L’odg impegna il sindaco e la Giunta a “testimoniare e prendere posizione a favore della libertà d’informazione, d’espressione e di stampa, impedendo che vi siano ritorsioni quando in gioco vi sono notizie d’interesse pubblico e dimostrando che le istituzioni sanno non restare a guardare; a conferire la cittadinanza onoraria foggiana a Julian Assange, augurandoci che la città di Foggia possa unirsi all’elenco di altre città d’Italia in cui è già stato compiuto questo atto di civiltà democratica”. Si moltiplicano ormai in tantissime città italiane ed europee le raccolte firme e le iniziative per questo gesto simbolico ma di grande valore morale e utile per convincere le autorità britanniche a rilasciare il giornalista australiano. Ci permettiamo di invitare i Comuni del Friuli, ad iniziare da quello di Udine a fare altrettanto.