Fondazione Friuli e Pro Loco Fvg: firmata nuova convenzione

Una stretta collaborazione per promuovere, con passione, il meglio delle tradizioni ed eccellenze del territorio: la Fondazione Friuli e il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia hanno sottoscritto una nuova convenzione che definisce la collaborazione tra i due soggetti nel corso del prossimo triennio. Il documento è stato firmato a Udine, nella sede della Fondazione Friuli, dal presidente della stessa Giuseppe Morandini e dal presidente delle Pro Loco regionali Valter Pezzarini.

Le parti si sono impegnate a collaborare nella promozione e nello sviluppo sul territorio di progetti e iniziative in campo culturale, mirando a diffondere il patrimonio culturale materiale e immateriale della comunità regionale, a valorizzare il patrimonio enogastronomico e della produzione agroalimentare e vitivinicola, a favorire la promozione turistica del Friuli Venezia Giulia. In tal senso la Fondazione Friuli sosterrà economicamente le iniziative del Comitato.

"Ringraziamo la Fondazione Friuli e il presidente Morandini - ha dichiarato Pezzarini - per un sostegno che non è mai venuto a mancare negli anni precedenti e che si rinnova con questa nuova convenzione, a partire dalla vicinanza al progetto Presepi in Friuli Venezia Giulia attualmente in corso. Il nostro mondo, che consta di 233 Pro Loco aderenti suddivise in 11 Consorzi con 20 mila soci volontari che ogni anno organizzano 1500 eventi, può grazie a questa convenzione guardare al futuro con ancora più fiducia".

“Con questa convenzione – ha aggiunto Morandini – vogliamo dare continuità al sostegno alle Pro Loco regionali, sempre impegnate in infinite attività per il bene del tessuto sociale delle nostre comunità, in un’ottica di sistema a vantaggio dell’intero Friuli”.