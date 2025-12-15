Fondazione Friuli sostiene il sostegno alla residenzialità dei medici specializzandi da fuori Fvg

La Fondazione Friuli prosegue il sostegno alla residenzialità dei medici in formazione dell’Università di Udine provenienti da fuori regione, iscritti al primo anno a una delle Scuole di specializzazione del Dipartimento di Medicina.

La cerimonia di consegna dei contributi si terrà oggi, lunedì 15 dicembre, alle 16, nella Sala convegni di Palazzo Antonini Stringher a Udine (via Gemona 1) nel corso del “Welcome day” delle Scuole di specializzazione.

Il programma

Porteranno i saluti: il rettore, Angelo Montanari; il vice presidente della Fondazione Friuli, Guido Nassimbeni; il direttore del Dipartimento di Medicina, Gianluca Tell, e la delegata dipartimentale alle Scuole di specializzazione di medicina, Paola Cogo.

Alle 16.30 circa ci sarà la consegna dei contribuiti cui seguirà la lezione di Nicola Zingaretti, docente di chirurgia plastica dell’Ateneo friulano, su “Intelligenza artificiale in medicina tra presente e futuro: qual è il suo impatto?”.

Seguiranno sei interventi che illustreranno i vari aspetti pratici della vita del medico specializzando. Ne parleranno: Lucio Gambardella (Area servizi per la didattica della Segreteria delle Scuole di specializzazione), Martina Lorenzoni e Katia Snaidero (Servizio supporto delle Scuole di specializzazione), Margherita Menichincheri (Reclutamento e trattamento giuridico–Risorse umane dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale), Teodolinda Giusto (Servizio amministrazione del Dipartimento di Medicina), Giuliana di Brazzà (Biblioteca medica dell’Università di Udine).

Ci saranno quindi le testimonianze di un medico specializzando in pediatria, Giorgia Tanzi, e di una neo specialista in neurologia, Fedra Kuris.

Le Scuole di area medico-sanitaria

Le Scuole di specializzazione del Dipartimento di Medicina sono 25 e appartengono all’area medica, chirurgica e dei servizi clinici. Si tratta di 24 Scuole di area medica e della Scuola in Patologia clinica e biochimica clinica dedicata a chi ha una laurea diversa da quella in Medicina e chirurgia. Sono corsi universitari post laurea, a numero programmato, cui si accede per concorso che specializzano il medico in un settore disciplinare specifico.