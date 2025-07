Forum dell’Associazione Mitteleuropa a Mittelfest. Fvg e Croazia: il futuro della cooperazione sulla promozione di turismo e cultura

Turismo e cultura sono i due pilastri su cui fondare il presente e il futuro della cooperazione tra Croazia ed Italia, in particolare con il Friuli-Venezia Giulia.

Se n’è parlato oggi all’interno della sede Civibank di Cividale durante il forum economico-culturale organizzato dall’Associazione Mitteleuropa in occasione di Mittelfest dedicato a “FVG e Croazia: un futuro da condividere nel cuore d’Europa”.

L’area dell’Alpe Adria ha confini solo sulla carta ed è una regione unica, percepita come tale a livello turistico soprattutto nei paesi più lontani, come è emerso nella prima parte del Forum con Domagoj Maroević, direttore dell’Autorità Portuale della Contea Spalato-Dalmazia, Irina Ban, Ente Turismo del Quarnero e Antonella Russo, responsabile dell’UO Italian & International Travel Trade di PromoTurismo FVG.

Sono tanti i progetti di collaborazione che uniscono i due Paesi, facilitati anche dall’ingresso in area Schengen della Croazia.

“Ci stiamo promuovendo insieme alla Croazia proprio nelle nazioni che ci vedono come una destinazione unica – ha illustrato Antonella Russo – con il progetto “Alps2Adriatic”, per esempio, dedicato al turismo all’outdoor, arriveremo in USA e Canada che rappresentano un mercato alla ricerca di nuove destinazioni in Europa e che, in Italia, conoscono già le grandi città e le più note.”

La seconda parte del forum, moderata da Marisa Dovier, è stata dedicata ad un confronto sulla gestione dei siti Unesco con Roberto Corciulo, Presidente di Fondazione Aquileia, Daniela Bernardi, sindaco di Cividale, Antonio Del Fiol, Sindaco di Polcenigo, e Tiziana Gibelli per il sito Unesco Palù del Livenza, Silvia Savi, Assessore alla cultura di Palmanova e Radoslav Buzancic, ex sovrintendente alla cultura di Traù e Spalato.

“È straordinario quello che riusciamo ad offrire in pochi chilometri; – ha commentato il presidente Paolo Petiziol – è il quinto anno consecutivo che l’Associazione Mitteleuropa organizza questo importante momento di scambio istituzionale all’interno di Mittelfest e anche oggi abbiamo potuto approfondire le eccellenze di questa vicina nazione ed in particolare tutti quei temi che verranno strategici per la nostra regione in termini di opportunità economiche, turistiche e culturali”.

Sono intervenuti anche Davorka Sarić, console di Croazia a Trieste, Alberta Gervasio, presidente di Civibank, Cristina Mattiussi, presidente di Mittelfest, Giacomo Pedini, direttore artistico di Mittelfest.