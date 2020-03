Forum Terzo Settore: “Coronavirus, è ora di affrontare le emergenze sociali”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Passare dalla gestione della prima emergenza Coronavirus ad un lavoro di rete capace di rispondere ai bisogni sociali emergenti e per prepararci ad affrontare i prossimi sviluppi di una situazione che non si risolverà in poche settimane e avrà ripercussioni anche sul lungo periodo”: lo chiede con forza il Forum del Terzo Settore del Friuli-Venezia Giulia, che sollecita la Regione, i Comuni e i servizi pubblici ad avviare a tutti i livelli le forme di coordinamento previste anche dalle normative vigenti.

Bene l’attivazione della Protezione Civile per il sostegno logistico necessario alle strutture sanitarie e per affrontare i bisogni urgenti della popolazione più fragile, secondo il Forum. Ma, superata la prima fase cominciano però ad emergere situazioni problematiche di persone e famiglie di fronte all’isolamento e alla sospensione di alcuni servizi a cui non può rispondere al Protezione Civile.

E’ il caso delle famiglie di persone con disabilità, con disagio psichico o con minori in difficoltà. La chiusura dei centri diurni e delle strutture che quotidianamente forniscono assistenza ha di fatto lasciato i familiari da soli a gestire un carico che non sempre sono in grado di sostenere. Anche la rete di solidarietà di comunità e di vicinato è “sospesa” e le organizzazioni di volontariato bloccate dal divieto di uscire di casa con conseguente interruzione di diverse attività di assistenza e prossimità.

Emergono anche bisogni nuovi. Cominciano a telefonare agli sportelli Caritas persone che mai lo avrebbero fatto prima: famiglie con reddito da lavoro precario in comparti che si sono fermati che non hanno più soldi per le spese correnti o per pagare le bollette. Anziani fragili fortemente spaventati dal rischio di contagio bloccati in casa da settimane che oltre alla spesa avrebbero bisogno di un supporto umano e psicologico. Alunni che non possono seguire le lezioni online perchè non hanno un computer a casa connesso alla rete.

Il Forum del Terzo Settore propone alla Regione di scrivere insieme un piano di intervento e prevenzione sociale per la tenuta del sistema Regione, riconoscendo e valorizzando i corpi intermedi e le organizzazioni della società civile come risorsa integrativa dei servizi pubblici con cui co-programmare e co-progettare risposte innovative di fronte alla nuova situazione che i cittadini del Friuli-V.G. stanno vivendo.

Per questo il Forum del Terzo Settore sta raccogliendo dalla propria base sociale e dalle realtà della società civile segnalazioni e dati sulla situazione e i bisogni sociali con cui viene in contatto e chiederà a breve un incontro di confronto con il l vicepresidente Riccardi.