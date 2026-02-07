Forze politiche d’area centrosinistra: incontro verso elezioni regionali

“Si sono incontrate venerdì a Trieste le principali forze politiche che intendono proporsi in coalizione in vista delle elezioni del 2028 nell’area progressista e del centrosinistra. Erano presenti il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, AVS, Rifondazione Comunista, Partito Socialista Italiano, Possibile, Progetto Civico Italia, Patto per l’Autonomia, Civica FVG, Open FVG, Cittadini FVG.

L’incontro ha segnato un primo passo importante verso la costruzione di una coalizione ampia, inclusiva e aperta a nuovi soggetti politici e civici, con l’obiettivo di mettere al centro del dibattito pubblico politiche innovative e concrete. Sanità, sicurezza, sviluppo delle attività produttive, ambiente e politiche per i giovani saranno i pilastri di un confronto serio e partecipato, su temi rispetto ai quali la destra guidata da Fedriga, pur disponendo di enormi risorse, dimostra una visione ormai impoverita.

L’area progressista e di centrosinistra intende avviare un percorso condiviso capace di offrire un nuovo sguardo sul Friuli Venezia Giulia, fondato su competenza, ascolto e responsabilità. Un progetto che punta ad aprirsi al mondo moderato e dell’attivismo e, soprattutto, ad allargare la partecipazione democratica, restituendo ai cittadini un ruolo centrale nelle scelte che riguardano il futuro del territorio”.