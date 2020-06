Fotografa l’ambiente della tua regione. Concorso fotografico by “Ambiente Informa”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

La Redazione di AmbienteInforma, notiziario del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (SNPA), propone ai propri lettori un concorso fotografico.

L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i lettori di AmbienteInforma nella realizzazione di una galleria fotografica per le pagine web del sito del Sistema www.snpambiente.it e del notiziario AmbienteInforma. Spesso una bella foto dice più di tante parole.

Il concorso è aperto a tutti i lettori di AmbienteInforma, che invieranno proprie immagini con le modalità e i termini previsti dal regolamento.

Le immagini dovranno essere rappresentative dell’ambiente della propria regione (o provincia autonoma) e/o essere significative per uno dei seguenti temi, corrispondenti ad altrettante sezioni del sito www.snpambiente.it: Acqua, Ambiente e salute, Aria, Attività produttive, Biodiversità, Cambiamenti climatici, Mare, Mobilità sostenibile, Rifiuti, Siti inquinati.

Ogni settimana, la redazione di AmbienteInforma provvederà a pubblicare le foto via via che saranno ricevute e valuterà le immagini pervenute nella settimana precedente – dal 12 giugno al 27 settembre (lunedì-domenica) – e selezionerà una immagina come “immagine della settimana”, che sarà pubblicata in apertura dei due numeri del notiziario successivo e nella home del sito www.snpambiente.it.

Successivamente al termine del concorso, a fine settembre, poi, la redazione di AmbienteInforma valuterà tutte le immagini pervenute e selezionerà una immagine per ciascuna sezione regionale (o provincia autonoma) e per ciascuno dei temi ambientali proposti, che sarò pubblicata come immagine caratterizzante della relativa sezione, per un periodo di almeno sei mesi.