Fototrappole per immigrati. Fra Fratoianni e Fedriga è polemica

Querelle a distanza tra il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e Nicola Fratonianni, deputato di Leu sull'idea di posizionare delle fototrappole ai confini tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, per intercettare i migranti. Fratoianni aveva bollato come “Una cialtronata bella e buona, una indecenza” la proposta leghista, sottolineando come lo strumento proposto sia solitamente usato per intercettare animali selvatici. Fedriga ha subito reagito: "Fratoianni il quale sostiene non esista alcun problema legato all’immigrazione via terra, è l’esempio chiaro di una sinistra che non conosce il territorio e che vorrebbe umiliare il Friuli Venezia Giulia. Il deputato di Leu ci dia l’indirizzo del suo ufficio – conclude il Governatore - e faremo un collegamento diretto con la frontiera, così potrà ricevere tutti gli immigrati clandestini che desidera, senza gravare sulla gente del Friuli Venezia Giulia". Nella polemica interviene Marco Duriavig, segretario regionale Sinistra Italiana Fvg: "Il Presidente Fedriga risponde all'Onorevole Fratoianni, afferma Duriavig, perché ha la coda di paglia. Ai confini del FVG e dell'Italia non vi è nessuna emergenza immigrati. Noi il territorio regionale infatti lo conosciamo bene. Così come conosciamo bene lo stato di diritto e le competenze amministrative.

La Regione, con i fondi dei cittadini, non può né acquistare, né gestire, neppure indirettamente, alcun sistema di rilevazione e controllo ai confini. Confini che tra l'altro sono all'interno della UE in cui valgono precise regole per i richiedenti asilo. Fratoianni d'altra parte come parlamentare rappresenta tanti cittadini, anche del FVG, che sono stanchi della propaganda inutile e fine a se stessa di Salvini e di tutta la Lega.

Fedriga pensi ad investire i soldi della Regione per creare lavoro per i giovani che scappano dal FVG. Questa è la vera emergenza. Altro che invasione di immigrati. Abbiamo una vera emorragia in corso di giovani che se ne vanno all'estero per trovare lavoro. Basta spendere soldi per problemi inesistenti. Fedriga si occupi di questi problemi reali e non di fare solo campagne di propaganda".