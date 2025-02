Fotovoltaico. Honsell (Open sinistra Fvg): “Necessario fermare lo scempio delle speculazioni energetiche nei territori del Fvg”

“Questa mattina in Consiglio Regionale si sono svolte le audizioni relative alla norma regionale che dovrebbe impedire lo spreco di territorio agricolo di pregio per installarvi impianti fotovoltaici,

nel nome di un’illusoria transizione energetica sostenibile. Purtroppo a causa di leggi nazionali permissive frenate in forte ritardo, non sembra possibile mettere dei divieti stringenti ma solamente definire iter autorizzativi più o meno veloci. Come Open Sinistra FVG riteniamo che per arginare questa situazione nella quale a causa di ritardi normativi nazionali, che hanno ormai fatto “fuggire i buoi” e ci hanno lasciati in mano alle speculazioni più spregiudicate, l’unico modo è esplicitare i prerequisiti nel modo più stringente. Solo così si possono scoraggiare le speculazioni. Queste sono le fideiussioni per gestire il ripristino, per compensare le servitù legate alle connessioni alle reti, e tutelare i Comuni nella loro sovranità sui loro piani regolatori. Proporremo numerosi emendamenti per cercare di arginare questo scempio e incentivare invece l’utilizzo di aree dismesse, degradate o orfane.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.