Fotovoltaico: Pozzo (Pd), Pradamano maglia nera in Fvg, Regione tuteli l’ambiente

«La situazione dei parchi fotovoltaici e agrivoltaici a Pradamano è del tutto sfuggita di mano portando questo Comune al triste primato di territorio più investito da questo problema. Cittadini e amministrazione comunale, che hanno ampiamente dimostrato preoccupazione e malcontento, non possono essere lasciati soli difronte allo sconvolgimento del territorio, la Regione tuteli territorio e comunità attraverso le previsioni della legge appena approvata». Lo afferma il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd) che attraverso un’interrogazione porta in Consiglio regionale la questione della forte proliferazione di impianti fotovoltaico e agrivoltaico nel Comune di Pradamano.

«Le aree destinate a impianti fotovoltaici e agrivoltaici nel Comune dell’hinterland udinese risulterebbero aver raggiunto complessivamente il 25 per cento della superficie agricola totale. Inoltre – fa presente Pozzo – recentemente è stata depositata al ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica un’istanza per la valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 40 megawatt da realizzarsi su un terreno agricolo di 84 ettari denominato Colli Giacomelli. Questo si sommerebbe alle richieste già esistenti e agli impianti già autorizzati, raggiungendo quindi la cifra di circa 145 ettari complessivi. Una situazione, questa, contro la quale la popolazione ha espresso forti preoccupazioni in una recente e partecipata assemblea pubblica, organizzandosi anche in un comitato a difesa del territorio di Pradamano che finora ha raccolto quasi 400 firme. La Giunta non può ignorare questa situazione e non può non ascoltare la voce dei cittadini e dell’amministrazione. Per questo – conclude – mi aspetto che in Consiglio dica chiaramente se e come intende intervenire».