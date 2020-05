Frane in Italia: Ispra presenta la nuova piattaforma con tutti i dati nazionali

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Un nuovo strumento open source e open data per la consultazione e la condivisione di dati, mappe, report e documenti. E’ l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia realizzato da Ispra e che sarà presentato giovedì 21 maggio alle ore 15 in diretta Facebook sulla pagina dell’Ispra.

La piattaforma contiene tutte le mappe nazionali di pericolosità e gli indicatori di rischio. Nel corso dell’evento in streaming saranno illustrate le attività di censimento, monitoraggio e pianificazione territoriale, oltre alle nuove tecnologie applicate da regioni e province autonome.

Qui tutte le info dell’evento.

(Fonte Snpa)