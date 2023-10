Friuli Innovazione diventa “TEC4I FVG” della serie non si parla più “come si mangia”. Presentato piano strategico sviluppo e iniziative dedicate alle imprese

TEC4I FVG è il nuovo brand con cui Friuli Innovazione si presenterà sul mercato. Il nuovo piano strategico, il cambio di approccio e il nuovo bilanciamento tra interventi istituzionali e mercato trovano espressione nel nuovo marchio: TEC4I FVG è il marchio, facilmente riconoscibile, che riflette il rinnovamento organizzativo e valorizza la competenza e gli investimenti. Sarà riconoscibile ma ci permettiamo di affermare che come tutte le sigle non è certo comprensibile. Comunque ci scrivono da “Friuli Innovazione” TEC4I FVG ha presentato così il nuovo posizionamento, i risultati economici del 2022 e il piano strategico biennale in occasione della Conferenza Stampa tenutasi oggi al Cinema Visionario, a Udine. Durante l’evento il Presidente di Friuli Innovazione Stefano Casaleggi con l’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen, il vicepresidente di Confindustria Udine Dino Feragotto, hanno presentato la nuova identità dell’ente e le strategie finalizzate a supportare il cambiamento e accompagnare il mondo dell’impresa nell’innovazione.

TEC4I FVG rappresenta il cambiamento compiuto. Un percorso di rinnovamento in cui Friuli Innovazione ha ridefinito le proprie strategie, riorganizzato le attività in 4 centri di competenza in linea con le tecnologie e le buone pratiche chiave per la crescita delle imprese e delle startup, ridisegnato metodologie di lavoro improntandole alla misurabilità e all’efficienza. Oggi TEC4I FVG mette a disposizione infrastrutture e competenze consolidate per lo sviluppo concreto dell’impresa, sia essa una PMI sia una startup, in 4 principali ambiti, due tecnologici e due metodologici:

 manifattura additiva e prototipazione rapida (dove agisce con “H-ARP” – Hub per

Additive e Rapid Prototyping);

 digital technology con focus su Edge Computing e Cyber Security (con il centro di

competenza “D-ATA” – Digital – Accelerare la trasformazione di azienda,

innovazione data-driven);

 startup e aziende innovative (con “T-GEN” – Talent Generation);

 accesso ai finanziamenti (con “F-AST” – Finanza agevolata per lo sviluppo del

territorio).

I risultati economici dell’esercizio 2022 sono positivi, in crescita, grazie all’implementazione del nuovo piano strategico, che ha riorganizzato le risorse interne, ha reso più efficiente la metodologia di lavoro e ha visto spostare il focus di Friuli Innovazione dalla realizzazione di progetti finanziati alla messa a disposizione di competenze e a un intervento sul territorio come componente dell’ecosistema regionale dell’innovazione, a supporto di imprese ed enti della Regione. Il piano strategico è accompagnato da un piano che prevede 2,4 milioni di investimento distribuiti nei prossimi quattro anni, distribuiti su tutti e quattro gli Hub. Agli investimenti in attrezzature, tra cui nuovi sistemi di stampa 3d, materiali e hardware, si affiancano significativi sviluppi anche per quanto concerne piattaforme software per la crescita delle

attività di monitoraggio e supporto alle aziende, delle startup della regione e per il supporto ai programmi di finanza agevolata. Parte rilevante dei nuovi fondi è destinata alla crescita di competenze e risorse umane, tanto interne quanto esterne, incluse partnership con alcuni dei più rilevanti player del nostro territorio. I 4 Hub, infatti, portano le competenze e le risorse di TEC4I FVG direttamente al servizio delle aziende e degli enti della RAFVG. Un insieme bilanciato di azioni in aiuti di stato e azioni a mercato garantisce che l’impatto delle azioni sia efficace e concreto, con un crescente di interventi sul territorio. Inoltre, la tipologia di imprese a cui si rivolgono le attività degli Hub è diversa rispetto al passato: l’attenzione oggi è sempre più verso realtà che non hanno la dimensione aziendale e per esplorare ed implementare tecnologie innovative in modo autonomo. Questo cambiamento ha portato l’ente a focalizzarsi soprattutto sulle PMI e con un numero più elevato di interventi, oltre 150 nei primi nove mesi dell’anno. H-ARP – l’Hub per l’Additive e Rapid Prototyping – ad esempio, che nel 2018 ha coinvolto una decina di imprese, tra gennaio e settembre di quest’hanno ha presentato la tecnologia additiva a 75 imprese e 40 hanno testato la tecnologia per la prototipazione o la produzione di piccole serie nei suoi Laboratori. Ancora, per sostenere la riorganizzazione, TEC4I FVG ha accresciuto il team, arricchendolo di nuovi giovani esperti, e si è aperto a nuove partnership sia di tipo privato sia istituzionale. Nell’ambito della formazione imprenditoriale, TEC4I FVG rafforza il proprio impegno verso le nuove imprese innovative ed i giovani talenti. Le più recenti iniziative sono la Startup Accademy, il percorso di accompagnamento imprenditoriale per giovani imprese innovative alla sua seconda edizione, e la partnership con l’Istituto Tecnico Superiore Malignani per interventi di formazione imprenditoriale destinati ai giovani talenti che frequentano il MITS.

Nell’ambito di F-AST, l’Hub dedicato progetti di Finanza Agevolata per le imprese, è in fase di test – con rilascio programmato a dicembre – la piattaforma FIN4I. Si tratta di un sistema di monitoraggio delle opportunità di finanziamento a valere su bandi regionali, nazionali ed europei che nasce dall’esperienza decennale nell’ambito della Finanza agevolata. La piattaforma consente alle imprese registrate di ricercare le opportunità di finanziamento più idonee in base a quattro chiavi di ricerca: codice ATECO dell’impresa, dimensione dell’impresa, esigenza dell’impresa e area di riferimento.

Altro ambito di impegno di TEC4I FVG è quello del mondo della trasformazione digitale delle aziende, in particolare riteniamo sia chiave l’integrazione tra il mondo della produzione e quello dei dati, il team D-ATA sta realizzando un laboratorio che porta, grazie all’Edge Computing, permette di consolidare le informazioni provenienti dai sistemi di produzione H-ARP. Un altro aspetto che i nostri tecnici condivideranno con i nostri partner è quello della sicurezza dei dati, un laboratorio di Cybersecurity permetterà quindi di

sviluppare competenze e tecnologie legate alla salvaguardia delle informazioni aziendali

Nato nel 1999, Friuli Innovazione nel 2023 è oggi una società di diritto privato con una missione di pubblico interesse in quanto partecipata da Soci Istituzionali: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Confindustria Udine, AREA Science Park di Trieste, Camera di Commercio di Pordenone Udine e Comune di Udine. È parte dell’ecosistema per l’innovazione di Friuli-Venezia Giulia e ha l’obiettivo di favorire l’adozione delle nuove tecnologie da parte delle imprese, promuovere la cultura imprenditoriale sui territori valorizzando startup, nuovi talenti e giovani imprese ad alto contenuto tecnologico, affiancare aziende e organizzazioni nei percorsi di digital transformation e di accesso ai nuovi modelli di manifattura additiva e di prototyping, generando crescita e competitività. TEC4I ha riorganizzato i propri ambiti di attività, valorizzando esperienze e in quattro principali Hub:

· MANIFATTURA ADDITIVA – PROTOTIPAZIONE RAPIDA (H-ARP) con attività di sperimentazione di tecnologie per la realizzazione di componentistica in modalità di Manifattura Additiva, modellazione 3D, utilizzo di polveri diverse, tecnologie di pre-processing 3D, stampa 3D e tecniche di finissaggio;

· FINANZA AGEVOLATA DI PROGETTO (F-AST) con attività di scrittura di progetti di ricerca o innovazione nazionali ed internazionali, monitoraggio delle opportunità di finanza pubblica per l’innovazione, scouting opportunità, predisposizione di proposte progettuali su fondi e bandi pubblici, consulenza post-progettuale e project management;

· TRASFORMAZIONE DIGITALE – INTEROPERABILITA’ DATI (D-ATA) con attività di sperimentazione metodologie e tecnologie per innovazione di processo «guidata» dai dati, metodologia «FAIR», «data curation», interoperabilità, sicurezza dati. Sinergia con attività dei nodi

EDIH-IP4FVG (Udine e Amaro). Iniziative di innovazione di processo per la Montagna (Amaro);

· ATTRAZIONE TALENTI – NUOVA IMPRESA (T-GEN) con attività di monitoraggio, supporto, valorizzazione e promozione delle nuove imprese ad alto tasso di tecnologia, sviluppo di nuova impresa, scouting finanziario e partnership.