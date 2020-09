Friuli Innovazione protagonista all’RM Forum 2020 a Milano

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Le startup selezionate nell’ambito di AdditiveStartup Italia sono state presentate alla platea dell’ RM Forum Additive Manufacturing, la più importante Conferenza a livello nazionale che mette “in mostra” la catena del valore della produzione additiva e che si è svolta con modalità “in presenza”.

Sono Addi.fit, MOI Composites e Koral tech le prime tre startup selezionate da AdditiveStartup Italia - l’iniziativa nata dalla collaborazione tra AM Ventures (Gruppo EOS) e Friuli Innovazione per valorizzare le migliori idee e startup nell’ambito delle tecnologie additive – che sono state presentate proprio in occasione dell’RM Forum 2020.

“Le startup selezionate, grazie alla sinergia di competenze con l'incubatore certificato Friuli Innovazione, avranno l’occasione per crescere, svilupparsi e presentarsi a un pool di investitori qualificati nonché di usufruire di un supporto mirato di tutoring da parte di AMVentures. AdditiveStartup Italia è il principale punto di riferimento in Italia per individuare idee imprenditoriali e startup in ambito additive manufacturing – spiega Vito Chinellato, Procuratore per l'Italia di AM Ventures – Nel prossimo futuro l’iniziativa sarà ulteriormente strutturata per mappare la realtà industriale “additive” italiana, con l’obiettivo di farla crescere, facendo crescere anche gli incubatori e le strutture operative sul territorio nazionale”.

AdditiveStartup Italia è stata avviata a maggio ed è già diventata il punto di riferimento delle nuove idee e startup in ambito Additive Manufacturing (AM), raccogliendo in poche settimane una quindicina di candidature provenienti da tutta Italia.

La logica dell’iniziativa è volutamente aperta e sono state già attivate partnership con Kilometro Rosso, ComoNExT , Trentino Sviluppo / ProM Facility il

Centro Interdipartimentale Integrated Additive Manufacturing del Politecnico di Torino, IAG - Italian Angels for Growth - UTC - Unicorn Trainers Club, Brovedani Group, SMS Group, Thermokey e Wärtsilä Italia. L’iniziativa è patrocinata da AITA, Associazione Italiana Tecnologie Additive .

L’RM Forum 2020 è stato anche il primo evento pubblico in cui è stata presentata AdditiveStartup Italia, l’iniziativa - forte del consenso e dall’interesse suscitato durante le giornate dell’RM Forum 2020 - prosegue nella raccolta di candidature da startup ed idee “additive” e sarà ampliata e ulteriormente sviluppata.

“Siamo sempre più convinti che la diffusione delle competenze e delle conoscenze in additive manufacturing rappresenti un elemento determinante per accrescere la competitività delle imprese manifatturiere. Quello che è successo nei primi mesi dell’anno ha accelerato la necessità da parte delle imprese di avere queste nuove competenze che possono contribuire a considerare vantaggiose strategie reshoring, a rivedere supply chain fragili, a ripensare il modello di business dei ricambi – spiega Fabio Feruglio, Direttore di Friuli Innovazione – Rinnoviamo dunque l’invito ad aderire ad AdditiveStartup Italia a tutti i soggetti che si relazionano con le startup per partecipare attivamente a questo nuovo ecosistema ma anche alle imprese che potranno accelerare i loro percorsi di innovazione”.

Il canale per la registrazione delle candidature sul sito ( www.friulinnovazione.it al link: https://friulinnovazione.it/it/consulenza-e-supporto/selezione-di-idee-e-startup-additive/ ), per maggiori informazioni scrivendo a incubatore@friulinnovazione.it

Partner dell’iniziativa:

AM Ventures, parte dell’ecosistema EOS, è una società di venture capital, il cui scopo è quello di accelerare l'adozione delle tecnologie Additive Manufacturing fornendo know-how e investimenti dedicati alle startup.

Friuli Innovazione è acceleratore, Incubatore certificato di impresa e Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 che promuove la cultura imprenditoriale e da quasi 20 anni supporta aspiranti imprenditori nello sviluppo di idee di business, innovative e ad alto contenuto tecnologico.

Con il patrocinio di:

AITA - Associazione Italiana Tecnologie Additive