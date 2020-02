Friuli Venezia Giulia: calano i negozi, aumentano alberghi, bar e ristoranti. Centri storici a rischio declino commerciale

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Molto chiari i segnali indicati dall'indagine Ufficio Studi Confcommercio. In estrema sintesi cala, nel suo complesso, la presenza del commercio al dettaglio sia dentro che fuori il centro storico. Aumenta, o almeno tiene, il comparto alberghi, bar e ristoranti. La fotografia sul Friuli Venezia Giulia, che riguarda il periodo 2008-2019, è contenuta nell’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio “Demografia d’impresa nelle città italiane”, illustrata giovedì 20 febbraio a Roma nella sede nazionale della Confederazione, presente il presidente Carlo Sangalli.

Gli obiettivi

La finalità dell’Osservatorio (avviato nel 2016) è di monitorare nel tempo l’andamento degli esercizi commerciali e delle attività di alloggio e ristorazione per cogliere i cambiamenti della rete comunale di servizi al consumatore e, conseguentemente, anche per neutralizzare eventuali patologie.

Il focus

L’indagine, realizzata con il contributo di Si.Camera (Agenzia delle Camere di commercio), ha interessato 110 comuni di medie dimensioni capoluoghi di provincia e 10 comuni non capoluogo più popolosi, con la distinzione “Centri storici” vs “Non centri storici”. Per i 120 comuni è stato analizzato dal 2008 al 2019 l’andamento dello stock delle imprese del commercio al dettaglio di 13 categorie merceologiche (tra cui alimentari, rivendite tabacchi, farmacie, carburanti, computer, telefonia, libri, giocattoli, tessili, abbigliamento, ferramenta, mobili, commercio ambulante); degli alberghi e delle attività di ristorazione.

Il trend nei capoluoghi del Fvg

Due capoluoghi su quattro del Fvg, Trieste e Gorizia, compaiono nella top ten dei centri storici a rischio declino commerciale. Trieste fa segnare un calo di 59 imprese di commercio al dettaglio dal 2008 (erano 219) al 2019 (160, 15 in meno anche del 2016), mentre aumentano alberghi (da 10 a 25), bar e ristoranti (da 112 a 132). A Gorizia centro il commercio al dettaglio crolla da 312 a 221 imprese, ma anche in questo caso crescono alberghi (da 3 a 5), bar e ristoranti (da 117 a 124). Stesso trend a Udine: commercio al dettaglio da 608 a 541, alberghi da 19 a 24, bar e ristoranti da 338 a 342. E a Pordenone: commercio al dettaglio da 332 a 271, alberghi stabili a quota 9 (ma 2 in più del 2016), bar e ristoranti da 143 a 155.

Un percorso di innovazione

«Il crescente fenomeno dei negozi sfitti nelle città – commenta il presidente di Confcommercio regionale Giovanni Da Pozzo – è dovuto a cause diverse quali, tra l’altro, la modifica del comportamento di acquisto, la mancata corrispondenza tra l’offerta commerciale e la domanda del consumatore, problemi di vivibilità, accessibilità e declino urbano». Per fronteggiare il fenomeno, «servono, anche in Fvg, politiche di rigenerazione urbana innovative in grado di promuovere valori comuni, in ambito sociale, culturale ed economico». Il ruolo economico e sociale dei negozi di vicinato e dei pubblici esercizi «resta strategico». Da parte sua il terziario «deve saper assecondare il percorso dell’innovazione e non farsi trovare impreparato dal cambiamento che la digitalizzazione imprime ai modi di vivere, produrre, acquistare e comunicare».

Città e commercio analisi nazionale

Come cambiano le città e i centri storici.

In Italia ci sono poche grandi città e molte città medie e piccole, con centri storici dal patrimonio storico-artistico ineguagliabile. E’ un unicum da cui partire per disegnare un futuro di trasformazione per il nostro Paese, rafforzare le economie urbane e contrastare la desertificazione commerciale. Ma è proprio negli spazi urbani che sono più forti e visibili gli effetti del rapido cambiamento che la digitalizzazione imprime ai modi di vivere, produrre, acquistare e comunicare. In questo quadro diventa strategico il ruolo economico

e soprattutto sociale di negozi di vicinato, pubblici esercizi, attività turistiche e servizi che, soprattutto nelle periferie, rappresentano anche un presidio fondamentale per alleviare la tensione sociale e il diffuso senso di insicurezza e per ricucire il legame tra persone, luoghi e imprese, favorendo percorsi di legalità. Per contrastare il crescente fenomeno dei negozi sfitti, ancor più evidente nei centri storici, è necessario attuare politiche di rigenerazione urbana innovative e favorire l’integrazione tra i vari livelli di governo e tra imprese,

società, associazioni e anche singoli individui. Un terziario innovativo in grado di rafforzare i settori del commercio e del turismo, in un contesto urbano sempre più caratterizzato dall’economia dei servizi, consente di trasformare le città in luoghi di ideazione di nuovi prodotti e servizi e non solo di consumo.

Attività Confcommercio Negli ultimi cinque anni l’attività di Confcommercio in questo ambito si è concentrata soprattutto sul tema della rigenerazione urbana, con l’obiettivo di riaffermare il ruolo centrale del terziario di mercato nello sviluppo delle città. Nel quadro del Protocollo, sottoscritto nel 2015 e rinnovato nel 2019, con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) sono stati organizzati numerosi incontri nel corso dei quali sono state confrontate le buone pratiche, sviluppate dalle Associazioni territoriali con le rispettive Amministrazioni locali, in materia di marketing urbano, distretti urbani del commercio, urbanistica commerciale, recupero di spazi e aree dismesse, coesione sociale, innovazione, reti territoriali, valorizzazione turistica e del commercio tradizionale. I risultati di quest’esperienza, raccolti nella pubblicazione “Laboratorio nazionale per la rigenerazione urbana 2018. Un quaderno di buone pratiche”, sono stati diffusi, nel corso del 2019, a livello nazionale e internazionale. Sempre nell’ambito dell’accordo con Anci, nel 2019, si è dato avvio ad un corso di formazione sui temi dell’urbanistica commerciale, rivolto ai

rappresentanti del Sistema confederale e aperto agli amministratori locali.

Le proposte

A partire dalla rinnovata intesa con ANCI per la rigenerazione urbana, Confcommercio vuole favorire:

• a livello locale, la promozione di accordi tra la rete del Sistema Confcommercio e le

Amministrazioni comunali, anche con il coinvolgimento di ampi partenariati locali, per

realizzare progetti che valorizzino il commercio come parte integrante dello sviluppo e

dell'identità urbana, secondo logiche di co-progettazione della città;

• a livello nazionale, la definizione di un Piano pluriennale per la rigenerazione urbana,

dotato di un Fondo ordinario statale, per garantire la qualità fisica e infrastrutturale

delle città e dare certezze a chi decide di investire in ambito urbano;

• a livello europeo, l’attuazione dell’Agenda urbana dando continuità al Programma

nazionale per le città metropolitane, individuando misure di sostegno a favore delle

piccole e medie imprese che operano nelle città e rilanciando la Strategia Nazionale per

le Aree Interne.

