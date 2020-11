Friuli Venezia Giulia “promosso” in arancione. L’inutile ordinanza Fedriga, come prevedibile, neppure entrata in vigore

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Da domenica il Fvg passa in zona arancione, il tentativo, piuttosto patetico di Fedriga e Bonaccini di evitare il passaggio attraverso una serie di misure soft, non è andato a buon fine perchè con i parametri non si può scherzare tanto che, il Veneto che vanta in molti dei punti sotto esame migliori performance soprattutto nella gestione sanitaria, rimane in area gialla a dimostrazione che non vi è discrezionalità "partitica" nelle scelte come gridato nelle scorse settimane dal centrodestra. Questa sera quindi la firma da parte del Ministro Speranza. Con il Fvg arancione anche Emilia Romagna e Marche mentre in area rossa Campania e Toscana. Il vicino Veneto resta in zona gialla. Motivo del passaggio da giallo ad arancione del Fvg il superamento dei parametri previsti, i famosi 21 criteri di valutazione, sui quali pesano fortemente quelli relativi ai contagi e in questo il Fvg può "vantare" dati pesanti. Basti pensare che nella sola giornata odierna sono stati rilevati 831 nuovi contagi (7.121 tamponi eseguiti) e 8 decessi da Covid-19. Ma più che il dato giornaliero a pesare e il trend negativo rispetto alla settimana scorsa, quando si erano registrati 2108 nuovi casi da lunedì a venerdì, questa settimana, a tutt'oggi, in regione ne sono stati accertati 3043 casi. I deceduti erano stati 37, questa settimana 55. I casi attuali di infezione sono 9.284. Restano 47 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre salgono a 366 i ricoverati in altri reparti. I decessi nella nostra regione complessivamente ammontano a 506, con la seguente suddivisione territoriale: 244 a Trieste, 136 a Udine, 113 a Pordenone e 13 a Gorizia. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 17.771, di cui: 5.082 a Trieste, 7.035 a Udine, 3.424 a Pordenone e 2.007 a Gorizia, alle quali si aggiungono 223 persone da fuori regione. I totalmente guariti sono 7.981, i clinicamente guariti 133 e le persone in isolamento 8.738.

Questa la tabella esemplificativa del ministero