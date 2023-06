Friulia aumenta l’impegno dal 14,4% al 26% in SWG in ottica internazionale

Friulia consolida la propria presenza in SWG SpA e ne sostiene il progetto di sviluppo che mira ad una crescita delle partnership a livello internazionale e ad uno sviluppo delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale generativa. La finanziaria regionale ha infatti incrementato la propria partecipazione nell’azienda di ricerche demoscopiche passando dal 14,4% all’attuale 26%; il restante 74% rimane sotto il controllo degli imprenditori Maria Cristina Salami, amministratore delegato, e Adrio Maria de Carolis, presidente esecutivo. Questo nuovo investimento di Friulia nello storico istituto di ricerca triestino, leader in Italia nel settore dei Public Affairs, dà valore a una solida partnership che ha favorito SWG nel raggiungimento di un ambizioso piano di crescita di grande successo e che ha dato i natali a Rachael, start up innovativa partecipata dall’Università di Trieste e da SISSA, con l’obiettivo di applicare l’intelligenza artificiale ai dati demoscopici dell’archivio di SWG, che dal 1997 non ha mai smesso di monitorare settimanalmente l’opinione pubblica italiana attraverso il proprio Osservatorio Radar, e alla Community di SWG (oltre 60 mila iscritti). Il nuovo intervento di Friulia è finalizzato a sviluppare anche le opportunità offerte da progetti di respiro internazionale (SWG ha già partnership con player europei del settore) e dalle recenti innovazioni nel settore dell’intelligenza artificiale generativa. Inoltre, è previsto un piano di sviluppo di Kratesis attraverso il consolidamento della partnership con Roberto Arditti, presidente e socio dell’azienda specializzata in consulenza strategica, comunicazione, relazioni istituzionali e realizzazione di format editoriali data-driven. A partire dall’esercizio 2019 infatti, anno dell’ingresso di Friulia nel capitale di SWG, il Gruppo è passato da ricavi pari a 8,9 milioni di euro del 2019 a 11,3 milioni del 2022 e ha distribuito dividendi complessivamente pari a 4,6 milioni di euro. Le assemblee di SWG e delle controllate Rachael e Kratesis nei giorni scorsi hanno approvato i risultati dell’esercizio 2022: il Gruppo ha registrato ricavi pari a 11,3 milioni di euro, un ebitda pari a 3 milioni di euro (27% sui ricavi) e un utile netto di esercizio pari a 1,4 milioni di euro. I consigli di amministrazione delle 3 società del Gruppo – SWG, Rachael e Kratesis – hanno anche approvato il piano industriale 2023-2027, che prevede significativi investimenti nell’area tecnologica e delle risorse umane, una crescita organica dei ricavi e opzioni di crescita per linee esterne sia sul fronte della tecnologia che dell’internazionalizzazione. La società si impegna costantemente, attraverso meccanismi organizzativi codificati, al rigore deontologico nella produzione dei dati di ricerca, che alla luce della elevata reputazione aziendale rivestono centralità nel dibattito pubblico e mediatico italiano. Inoltre, a fine 2022 SWG si è trasformata in Società Benefit: tale passaggio societario sancisce una naturale attenzione che gli imprenditori di SWG hanno sempre posto agli aspetti relativi al benessere dei collaboratori e alla qualità delle relazioni, ai legami con il territorio triestino e regionale, all’ambiente in cui opera l’azienda e ai processi di governance. Il piano di impatto 2023 prevede molteplici interventi sulle 4 aree in cui si articola; sul fronte delle persone, oltre a un regolamento organizzativo fortemente improntato alla flessibilità, con utilizzo di smart working e orari flessibili, volti al benessere organizzativo e alla conciliazione con gli impegni familiari, è stato previsto un premio di produttività sulla retribuzione lorda, un piano di incentivi individuali, un piano strutturato di formazione permanente ed infine è stata offerta a tutti i collaboratori una polizza assicurativa sanitaria; sul fronte dei legami virtuosi con il territorio, si è dato ulteriore impulso alla start up innovativa Rachael, che costituisce una best practice di terza missione universitaria e circolo virtuoso di disseminazione della ricerca di base, trasferimento tecnologico e collaborazione pubblico-privato, attraverso il finanziamento ulteriore di 3 borse di studio; sul fronte ambientale, la società sta definendo con gli assessorati regionali di riferimento un finanziamento per un’azione di rimboschimento di un tratto del Carso triestino martoriato dagli incendi della scorsa estate; infine, sul piano della governance, la società, che già negli anni scorsi si è dotata di precise e rigorose procedure e reporting periodico a favore di tutti i propri stakeholder, che prevedono la revisione e certificazione di bilancio, un proprio codice etico e il rispetto dei codici Assirm e Esomar, l’organo di vigilanza ex legge 231 e la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015. Prossimi obiettivi di SWG sono il raggiungimento delle certificazioni di parità di genere e di Carbon footprint delle Organizzazioni.

“Oggi i dati demoscopici sono uno strumento fondamentale per interpretare correttamente i continui cambiamenti in atto nella nostra società e, da questi, avere modelli per elaborare le policy pubbliche più idonee per sostenere la crescita e lo sviluppo delle comunità territoriali di riferimento”, ha sottolineato la Presidente di Friulia Federica Seganti. “SWG è un’eccellenza regionale che è riuscita nel tempo a distinguersi diventando un player di rilievo a livello nazionale, grazie ad investimenti che mirano ad integrare la ricca banca dati a disposizione con le nuove tecnologie e l’intelligenza artificiale. Siamo felici dunque di avere rafforzato la nostra presenza in una delle principali realtà nel settore della ricerca demoscopica”.

Adrio Maria de Carolis, Presidente Esecutivo di SWG S.p.A. ha dichiarato: “Fin dalla sua fondazione, nel 1981, SWG si è caratterizzata per il profondo legame con Trieste, con la sua cultura e le opportunità di innovazione tecnologica generate dal sistema scientifico regionale. Ed è proprio per questo che l’ulteriore rafforzamento della partnership con Friulia, partner istituzionale che pienamente condivide il nostro impegno nel lasciare un’eredità al territorio, non ci può che rendere orgogliosi.

Ci proiettiamo così in un futuro fatto di nuovi investimenti internazionali, potenziamento del benessere collettivo e impatto sul territorio. Ma anche un percorso nel quale centrale sarà l’innovazione, con l’aumento di energie dedicate alla grande sfida dell’intelligenza artificiale.

Altrettanta soddisfazione, poi, è dovuta alla trasformazione di SWG in Società Benefit che così facendo conferma l’obiettivo, e anzi lo rende ancora più forte, di fare delle persone i pilastri dell’azienda.”