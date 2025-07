Friulia cede la propria partecipazione in Elifriulia al gruppo spagnolo Eliance

Friulia comunica di aver finalizzato la cessione della propria partecipazione in Elifriulia al socio di maggioranza, il gruppo elicotteristico spagnolo Eliance, che ha così rilevato il 100% della società.

L’investimento in Elifriulia risale a settembre 2021, in partnership con FVS S.g.r. S.p.A., operatore di private equity territoriale controllato dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., attraverso l’acquisizione di una quota di minoranza della società con un’operazione di expansion concretizzatasi mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale, finalizzato al finanziamento del piano di crescita di Elifriulia nei servizi di elisoccorso.

Elifriulia, società fondata da Luigi Coloatto nel 1971 con sede a Ronchi dei Legionari (GO), è l’operatore elicotteristico più longevo in Italia: il core business comprende una ampia gamma di servizi elicotteristici, i cui principali sono l’elisoccorso (c.d. «HEMS») e l’antincendio boschivo. Inoltre, Elifriulia offre anche servizi di scuola di volo e addestramento, noleggio elicotteri e trasporto pubblico e lavoro aereo.

La società nel 2021, al momento dell’ingresso di Friulia, gestiva tre basi operative permanenti (due in Friuli Venezia Giulia ed una in Veneto), un contratto di elisoccorso per la regione Friulia Venezia Giulia, una flotta dedicata al servizio HEMS composta da 9 elicotteri (4 H145 e 5 AS 350) ed un organico che comprendeva circa 65 collaboratori tra piloti, tecnici, ingegneri e personale amministrativo.

Nel 2022, la maggioranza del capitale di Elifriulia è stata acquisita dal gruppo elicotteristico spagnolo Eliance, che, in accordo con Friulia, ha rilevato le quote dalla famiglia Coloatto, con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il percorso di crescita della società grazie anche all’ingresso di quest’ultima nell’orbita di un operatore attivo su scala internazionale.

Oggi Friulia lascia la società con 12 basi gestite (2 in Friuli Venezia Giulia, 3 in Spagna, 2 in Croazia, 3 in Lazio e 2 in Basilicata), 6 contratti di servizi di elisoccorso, una flotta per servizi HEMS di 15 elicotteri (11 H145 e 4 AS 350), un organico composto da 160 risorse e ricavi annuali a regime pari a circa 40 milioni di euro (contro i circa 12 milioni di euro del 2020): numeri che coronano Elifriulia come operatore leader nel mercato italiano dei servizi di elisoccorso.

Fernando Gallardo, Amministratore Delegato di Elifriulia, ha dichiarato: “In questi anni, accompagnati dai nostri partner FVS e Friulia, abbiamo portato Elifriulia ad acquisire una posizione di leadership nel mercato italiano dei servizi di elisoccorso e abbiamo avviato un percorso ambizioso di internazionalizzazione. La società è stata strutturata dal punto di vista manageriale e organizzativo e risulta pronta per affrontare un ulteriore step di crescita. Ringraziamo FVS e Friulia che hanno creduto nel nostro progetto e che ci hanno supportato in questi anni sfidanti e pieni di risultati importanti.”

Federica Seganti, Presidente di Friulia, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di aver accompagnato Elifriulia in un percorso di crescita che l’ha portata a rafforzare la propria presenza a livello nazionale e internazionale, mantenendo salde le proprie radici in Friuli Venezia Giulia. Il nostro intervento ha sostenuto un progetto industriale ambizioso che ha generato valore, occupazione e innovazione, consolidando il ruolo del nostro territorio come punto di riferimento per l’eccellenza nei servizi elicotteristici. Continueremo anche in futuro ad affiancare le imprese locali nei loro percorsi di sviluppo e nella loro crescita in contesti globali.»