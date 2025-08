Friulia conclude investimento da 5 milioni di euro in Caffaro Industrie a supporto del piano strategico

Friulia conclude un’importante operazione sostenendo con un investimento da 5 milioni di euro lo sviluppo di Caffaro Industrie, realtà con sede a Torviscosa (UD) che opera nel settore della chimica fine, producendo diverse tipologie di composti per l’industria farmaceutica, agrochimica, colle e vernici, solventi, coating e poliuretani. La società fa parte del Gruppo SNIA BDG, primario player italiano nel settore della chimica a conduzione familiare.

Caffaro Industrie nasce nel 2011, a seguito dell’acquisizione da parte della famiglia Bertolini del sito produttivo della storica Caffaro S.p.A., presente da oltre 80 anni presso il polo di Torviscosa. L’azienda è parte del Gruppo SNIA BDG, che conta altre 5 realtà attive nella produzione e nella distribuzione di prodotti chimici e materie plastiche, e può contare su un impianto multifunzionale per la chimica fine e su una struttura dedicata alla fotoclorurazione per la produzione di cloroparaffine. In questo ultimo comparto è in joint venture con il Gruppo Vectre al 50%, già fortemente presente nel settore della chimica di base in Italia.

Lo stabilimento è composto da 30 reattori, 25 colonne di distillazione e rettifica e oltre 70 apparecchiature accessorie e si estende per oltre 400mila metri quadri. All’interno sono impiegati oltre 170 dipendenti e si producono più̀ di 10.000 tonnellate all’anno di prodotti chimici, soprattutto chetoni e carbonati organici, utilizzati nell’industria farmaceutica e della plastica. L’azienda ha una vocazione internazionale, con oltre il 40% della produzione destinata all’export.

Nel 2024 Caffaro Industrie ha chiuso l’anno con ricavi pari a 55,6 milioni di euro e EBITDA pari a 7,2 milioni, dimostrandosi resiliente in un contesto internazionale altamente competitivo grazie al proprio posizionamento strategico come azienda di nicchia nella chimica di specialità. Una tendenza confermata anche nel primo semestre di quest’anno, che ha visto una crescita significativa dell’EBITDA rispetto allo stesso periodo del 2024, con un incremento su base annua del 12% ca e con un valore della produzione al 30/06 pari a 30,2 mln ca.

Il piano strategico del Gruppo prevede sia lo sviluppo di nuove linee produttive che la riduzione della dipendenza da forniture esterne, l’accorciamento delle filiere logistiche e la riduzione del carbon footprint.

Coerentemente con le linee guida del piano strategico di Gruppo, il piano industriale di Caffaro Industrie si esplica nella realizzazione di un nuovo impianto dedicato alla produzione di uno starting material nel settore farmaceutico. L’avvio della produzione pilota è previsto nel 2026, con il sito che entrerà a pieno regime entro il 2027, prevedendo l’assunzione di nuovo personale tecnico altamente specializzato e fornendo annualmente alle aziende partner di Caffaro oltre 700 tonnellate di prodotto finito.

Friulia vanta un rapporto ultradecennale con il Gruppo SNIA BDG, avendo partecipato, insieme alla Spin S.p.A., alla costituzione di Halo Industry società indirettamente collegata al Gruppo, nata con lo scopo di realizzare un impianto di cloro soda, avvertendo già nel 2014 la necessità di ridurre la dipendenza da forniture esterne e accorciare le filiere logistiche. Oggi Halo Industry produce circa 25.000 tonnellate di soda e 22.000 di cloro.

Recentemente Halo Industry ha avviato la produzione di acido cloridrico con una capacità produttiva annua di 26.000 tonnellate e utilizzando idrogeno e cloro generati internamente, diversificando così l’impiego delle materie prime prodotte e ottimizzando l’efficienza del ciclo industriale.

La Presidente di Friulia Federica Seganti ha dichiarato: “L’ingresso di Friulia nel capitale di Caffaro Industrie rappresenta un’operazione strategica a sostegno di un’eccellenza del nostro territorio, che ha saputo coniugare solidità industriale, innovazione tecnologica e visione internazionale. Parliamo di una realtà profondamente radicata nel Friuli Venezia Giulia, con una lunga storia a Torviscosa e un forte legame con il tessuto economico regionale, ma al tempo stesso è protagonista su scala globale nel settore della chimica di specialità, con prodotti ad alto valore aggiunto destinati anche ai mercati esteri.

L’importante investimento che accompagniamo oggi non solo rafforza la capacità produttiva e la competitività dell’azienda, ma testimonia la volontà comune di investire in un futuro sostenibile, puntando su nuove tecnologie, competenze e filiere più corte.

Friulia è al fianco delle imprese che, come Caffaro Industrie, dimostrano di saper affrontare le sfide del mercato globale senza perdere il proprio ancoraggio al territorio, con l’obiettivo di costruire valore nel lungo periodo.”

Queste invece le parole del Presidente di Caffaro Industrie Francesco Bertolini: “Siamo davvero molto soddisfatti nell’aver chiuso questa operazione. Friulia è assolutamente un partner prestigioso e siamo convinti che ci darà slancio lungo il nostro percorso ambizioso di crescita. Lo dimostra concretamente l’intervento effettuato sulla società collegata Halo Industry, ultimato con successo pochi mesi fa. Il supporto della finanziaria regionale al nostro equity è strategico per tanti motivi e siamo davvero lieti di averli a fianco a noi da qui in avanti “