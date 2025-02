FriuliSera decimo compleanno senza torta e candeline… ma con tanti poco utili “like”

Siamo al 10 anniversario del progetto editoriale di FriuliSera e-Paper. Era infatti il febbraio 2015 quando registrammo in tribunale la testata dopo ave preso la decisione di reagire pur con risorse limitate alla chiusura de “Il Quotidiano del Fvg” progetto editoriale nato dopo l’uscita di scena di e-PolisFriuli. Ma questa è storia, anche se dolorosa, perchè in quei progetti editoriali vi era l’idea lungimirante di evitare che si perpetrasse in Friuli quanto è poi avvenuto, il consolidamento di un Moloc editoriale monopolistico di cui, per altro, ormai il controllo non è più friulano ma Veneto. Ma torniamo a noi, è tempo di bilanci più che di festeggiamenti, perché anche se il traguardo di 10 anni è certamente lusinghiero, l’aria che tira è sempre più pesante, in Friuli come nel resto del Paese, per questo abbiamo pensato che la barchetta di carta fosse una immagine perfettamente evocativa della nostra situazione. Avevamo pensato di regalarci un momento di festa, ma poi abbiamo valutato che ormai le feste commemorative portano male e somigliano sempre di più ai funerali. Così abbiamo deciso di soprassedere, del resto, l’organizzazione di qualsiasi evento aggiungerebbe un carico di lavoro ed economico che difficilmente potremmo sostenere, senza contare che l’ultimo nostro appello veicolato via social ha avuto un grande successo con una caterva di “mi piace”, ma con scarsi risultati monetari. Insomma i complimenti dichiarati fanno piacere ma non ci fanno pagare i conti. Ma non ci abbattiamo, anzi, se sarà possibile rilanceremo la sfida, del resto in questi anni abbiamo tenuto duro fra momenti di entusiasmo e soddisfazione per i risultati ottenuti anche in termini di numero di lettori e accessi, ma anche con la delusione di vedere come la deriva nel mondo dell’editoria si avvitasse nella inconsapevolezza, o per qualcuno nella conveniente consapevolezza, che il pluralismo nell’informazione è sempre più risicato, strangolato nella unicità delle fonti e nella perniciosa miope abitudine della politica di ritagliarsi spazi personali di agibilità fra le pagine di una stampa sempre più stitica e mirata a soddisfare i desiderata dei potenti di turno.

Detto questo bisogna aggiungere che l’analisi degli accessi e dei tempi di lettura dei singoli articoli, vede i nostri lettori essere più interessati alle questioni relative ai temi sociali, economici e culturali anche nazionali ed esteri piuttosto che alle vicende dei palazzi nostrani o alle posizioni, più o meno prevedibili, dei singoli esponenti politici locali. Per questo stiamo valutando alcuni aggiustamenti nella nostra politica editoriale. Ovviamente questo non vuol dire che abbandoneremo del tutto di informare sulle posizioni di partiti e singoli esponenti made Fvg (anche se alcuni meriterebbero di essere ignorati) ma eviteremo accuratamente di essere la ruota di scorta al quali ci si rivolge quando si viene snobbati dalle testate blasonate o presunte tali. Da sempre abbiamo sostenuto che non ci interessano più di tanto le esclusive o la corsa a chi mette prima la notizia, ma neppure possiamo tollerare di essere la seconda scelta. Del resto ormai (come dimostrano i dati che potete vedere in tabella) FriuliSera è una realtà consolidata con una media che sfiora e supera i 8000 lettori giornalieri.

Questi dati degli accessi di FriuliSera



Ricordiamo che il nostro è un progetto editoriale senza scopo di lucro che sopravvive grazie alle donazioni di persone (che non smetteremo mai di ringraziare) che ritengono fondamentale venga mantenuta una voce libera, voce che non ha la presunzione di avere sempre ragione, ma che con onestà intellettuale cerca di offrire un punto di vista diverso. Cercheremo di farlo ancora sperando nelle donazioni anche piccole e piccolissime che ci consentano di mantenere viva la nostra voce. Grazie per quanto potete e volete fare.

Clicca Donazione per donare con PayPal