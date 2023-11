Fuga the end: Filippo Turetta presunto assassino di Giulia Cecchettin è stato arrestato in Germania

Filippo Turetta presunto assassino di Giulia Cecchettin è stato fermato e arrestato la notte scorsa in Germania. Ha terminato la sua corsa con la Grande Punto ripresa per una settimana dalle telecamere di mezzo Nordest. Ieri il corpo della sua ex fidanzata era stato trovato in una zona boschiva vicino al lago di Barcis nel pordenonese. L’uomo l’avrebbe “scaricata” sul bordo di un dirupo spingendola in fondo ad un canalone dove è stata individuata da una unità cinofila di volontari. Filippo Turetta è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica in nei pressi di Lipsia pare sull’autostrada. Filippo, dopo le procedure di estradizione, verrà trasferito nelle carceri italiane a disposizione degli inquirenti. Come è noto la latitanza del giovane è iniziata nella notte tra sabato e domenica, dopo l’aggressione a Giulia nella Quinta strada della zona industriale di Fossò. Secondo le immagine di una telecamera di sicurezza di una azienda, sarebbe in quel luogo che Filippo avrebbe ucciso Giulia utilizzando anche un coltello per poi caricarla in auto e darsi alla fuga. Il ragazzo sarebbe fuggito con il corpo di Giulia nel bagagliaio per poi scaricare il corpo in una scarpata poco lontano dal lago di Barcis, poi Filippo è passato per Cortina dove avrebbe fatto benzina in un distributore self nel quale sarebbero state ritrovate banconote sporche di sangue. Poi l’Austria e infine la Germania dove è stato fermato.